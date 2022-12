Weghorst volvió a hablar de Messi: "Al menos ahora sabe mi nombre"

El delantero destinatario de esa frase icónica de la "Pulga" ayer volvió a jugar para el Besiktas por la Copa de Turquía y anotó un tanto en la victoria por 4 a 2 sobre el Sanliurfas.

messi bobo

Weghorst, de 30 años, fue el autor de los dos goles con los que Países Bajos le empató el partido a la Selección argentina en cuartos, el último ya en tiempo adicionado.

En aquel momento, Weghorst había dicho: "Yo solo quería darle la mano después del partido. Le tengo mucho respeto como jugador de fútbol. Pero me tiró la mano hacia el costado (rechazando el saludo) y no quiso hablar conmigo. Mi español no es muy bueno, pero me dijo palabras irrespetuosas y eso fue realmente decepcionante".