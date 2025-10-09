Quién es Ignacio, el hijo de Miguel Ángel Russo que juega en la Primera División del fútbol argentino







El joven comenzó su carrera en Gimnasia y Esgrima de Rosario y, tras pasar por distintos clubes del fútbol argentino, hoy, a los 24 años, se desempeña como delantero en Tigre.

Ignacio Russo, el hijo de Miguel Ángel Russo.

Ignacio “Nacho” Russo es el hijo de Miguel Ángel Russo, el reconocido director técnico que falleció este miércoles a los 69 años. Desde joven, siguió los pasos de su padre dentro del fútbol, como tantos otros casos de hijos de grandes figuras del deporte argentino. Hoy, con 24 años, se desempeña como delantero en Tigre, equipo que milita en la Primera División.

Más allá de su relación familiar con Miguel Ángel Russo, Ignacio Russo construyó una trayectoria independiente, marcada por el esfuerzo y la constancia. En distintas entrevistas, reconoció el valor de los consejos de su padre, pero también su deseo de hacerse un nombre por mérito propio dentro del fútbol argentino.

Quién es Ignacio "Nacho" Russo: su historia Ignacio Russo comenzó su carrera en Gimnasia y Esgrima de Rosario, su ciudad natal, y luego continuó su formación en el club ADIUR. En 2016 se incorporó a las divisiones inferiores de Rosario Central, donde dio sus primeros pasos como profesional.

A fines de 2020, fue ascendido al plantel de Primera División y ocupó un lugar en el banco de suplentes en partidos ante River Plate y Banfield. Justamente frente al “Taladro” tuvo su debut oficial, el 4 de diciembre de ese año, por la Copa de la Liga Profesional.

El 11 de enero de 2022, fue cedido a préstamo a Chacarita Juniors, en la Primera Nacional, y un año más tarde llegó a Patronato, también a préstamo desde Rosario Central. Con el conjunto entrerriano disputó la final de la Supercopa Argentina 2022 frente a Boca Juniors, donde fue titular. Aquel encuentro se jugó el 1 de marzo de 2023 en el estadio Único Madre de Ciudades de Santiago del Estero, y terminó con triunfo xeneize por 3 a 0. Ignacio Russo Tras su paso por Patronato y sin continuidad en Central, el 2 de enero de 2024 Instituto de Córdoba oficializó su llegada, nuevamente a préstamo por un año. En 2025, llegó a Tigre en la misma condición, donde alternó titularidad y suplencia. La lista de equipos en los que jugó Ignacio "Nacho" Russo Rosario Central (2020-2022)

Chacarita Juniors (2022)

Patronato (2023)

Instituto (2024)

Tigre (2025-act.)