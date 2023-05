Mundial Sub 20: restablecieron los símbolos referidos a Malvinas en el estadio de Mendoza

Tras el rechazo de la Cancillería por el ocultamiento de la bandera argentin a y del mapa de las islas Malvinas en el estadio de fútbol de Mendoza , donde se disputan encuentros del Mundial Sub 20 , la misma fue restablecida en la jornada de hoy.

"Ya retiraron la cartelería que hacía mención al campeonato y tapaba el mapa de las Islas Malvinas . El error involuntario de FIFA fue subsanado. No obstante destacamos que tanto las placas del campo de juego como el ingreso al museo del Malvinas Argentinas, nunca fueron tapados", precisó en su cuenta personal de Twitter , el Gobernador de la provincia de Mendoza, Rodolfo Suarez.

La carta enviada al subsecretario de Deportes de Mendoza, Federico Chiapetta

En una carta enviada al subsecretario de Deportes mendocino, Federico Chiapetta, Carmona sostuvo que “resultaría de una gran gravedad que representantes del gobierno provincial puedan aceptar mencionadas condiciones”, que supuestamente impuso la Federación Internacional de Fútbol Asociado (FIFA) para que se pueda disputar allí partidos del Mundial Sub-20.

En su cuenta de Twitter, Carmona apuntó contra el gobernador radical al señalar que “al final no era un ‘bolazo’, como dijo el gobernador Suárez sobre el Estadio Malvinas Argentinas durante el Mundial Juvenil Sub 20. Y no solo taparon a nuestras islas, también lo hicieron con la bandera argentina”, reclamó.

“Nunca dieron una explicación satisfactoria de lo que negociaron y acordaron con la FIFA. Nunca consultaron con la Cancillería. Lo que evidencia el tablero electrónico lo dice todo”, dijo Carmona, al acompañar su tuit con una foto en un partido por la liga de fútbol local donde se ven la bandera argentina y el mapa de las islas Malvinas y luego la comparó con la foto de un partido por el Mundial Sub-20, en donde esos símbolos fueron tapados.