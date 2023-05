Polémica en el Mundial Sub 20 con la bandera argentina y las Islas Malvinas

Una polémica se generó este martes cuando aparecieron tapados la bandera Argentina y el escudo de las islas en el Estadio Malvinas Argentinas de Mendoza , donde se disputa parte del Mundial Sub 20 , lo que generó la polémica en las redes sociales.

"Al final no era un `bolazo`, como dijo el gobernador @rodysuarez, lo del Estadio Malvinas Argentinas durante el Mundial Juvenil Sub 20. Y no solo taparon nuestras islas, también lo hicieron con la bandera argentina. #LasMalvinasSonArgentinas", escribió Carmona en su cuenta de Twitter.

A su vez, indicó que el gobierno de Mendoza nunca consultó con la Cancillería y que "tampoco dieron una explicación satisfactoria de lo que negociaron y acordaron con la FIFA".

"A falta de explicación satisfactoria ¿habrá al menos un pedido de disculpas públicas de parte del gobernador?", concluyó Carmona con un tiro por elevación para Suárez.

Anteriormente se había generado otra controversia porque la Federación Internacional de Fútbol Asociado habría solicitado el cambio de nombre de la sede mundialista (de Malvinas Argentinas a Estadio Mendoza), algo que fue desmentido por el subsecretario de Deportes de la provincia, Federico Chiapetta y también por el ministro de Turismo y Deportes de la Nación, Matías Lammens.