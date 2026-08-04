Murió repentinamente una atleta de 21 años: quién era Natasha Ward

Natasha Ward era una promesa del atletismo y su repentina muerte causó conmoción en el mundo entero. Redes sociales

La atleta Natasha Ward murió repentinamente a sus 21 años. La joven era una gran promesa del deporte australiano.

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La noticia se difundió a través de Athletics New South Wales (NSW) y el Sutherland District Athletics Club. Ambas entidades pidieron respetar a la familia y mantener la privacidad del momento.

“Con profunda tristeza informamos a la comunidad atlética de Nueva Gales del Sur y de Australia del fallecimiento de la querida atleta Natasha Ward”, anunció NSW en la cuenta oficial de Facebook. Y agregaron: “El entusiasmo y la determinación de Natasha inspiraron a sus compañeros de entrenamiento. Nuestros pensamientos están con la familia, los amigos y todos aquellos que tuvieron el privilegio de conocer a Natasha. Que en paz descanse”.

Quién era Natasha Ward La deportista era una destacada corredora de media distancia. Ya en su etapa juvenil consiguió una medalla en los Campeonatos Escolares de Nueva Gales del Sur en la prueba de 1500 metros.

Ya consagrada, en su etapa senior, logró las medallas en los Campeonatos Nacionales UniSport en los 1500 metros en 2023.

En abril de este año obtuvo su última medalla de bronce en los Campeonatos Nacionales UniSport en los 800 metros. A la par, fiel a su pasión por el deporte, Natasha Ward era estudiante de la carrera de Ciencias del Ejercicio y del Deporte en la Macquarie University de Sídney, mientras que trabajaba en una tienda deportiva.

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