Luego de que el presidente de la FIFA diera marcha atrás con su plan de privatizar la Copa del Mundo, el panorama del fútbol mundial quedó muy dividido. Las federaciones de Europa no respaldan más a Infantino, quien buscará fortalecer su posición de cara a las elecciones de 2027.

La batalla por la FIFA: a qué le teme Infantino y quienes los respaldan de cara a las elecciones

La propuesta del FIFA Forward Enterprise (FFE) de Gianni Infantino , cuyo objetivo era vender los derechos de la Copa del Mundo a privados , terminó siendo un tiro en el pie para el presidente de la FIFA. Esto le generó una crisis institucional y romper relaciones con la UEFA.

Tras días de una guerra civil sin precedentes en el mundo de la administración del fútbol, Infantino dio marcha atrás en su plan de recaudar 4.200 millones de dólares de un nuevo organismo de derechos comerciales.

El dirigente italo-suizo pidió disculpas por cómo presentó la propuesta, que habría introducido la inversión privada en la Copa del Mundo por primera vez, dividiendo al mundo del fútbol, y dejando en duda su continuidad al frente de la FIFA de cara a las próximas elecciones, que serán en marzo de 2027.

Según dos fuentes, el secretario general de la FIFA, Mattias Grafstrom , envió un mensaje interno al personal lamentando la "triste y reprochable serie de acontecimientos" que llevaron al "abandono definitivo" del proyecto.

"Todos nos hemos visto inmersos en medio de una situación caótica, difícil de comprender y aceptar" , escribió Grafstrom en la carta sin mencionar a Infantino por su nombre.

"Pero, como Secretario General, les insto a que sigan centrados en lo que siempre nos ha unido: servir al fútbol y a nuestras 211 Asociaciones Miembro, de la mano de todas las partes interesadas pertinentes y en pleno cumplimiento de los Estatutos y Reglamentos de la FIFA", cerró el directivo.

Arsène Wenger, jefe de Desarrollo Global del Fútbol en la FIFA y asesor técnico del IFAB, el organismo que elabora las reglas del fútbol, dijo que no participó en la propuesta y que solo se enteró de ella a través de informes de los medios de comunicación.

"La decisión de retirar el proyecto era absolutamente necesaria e incuestionable, porque creo firmemente en una FIFA independiente que sirva a nuestro deporte con compromiso, transparencia e integridad", dijo Wenger en un comunicado.

Quiénes están a favor y en contra de Infantino

Cinco federaciones nacionales europeas, incluida la Federación Inglesa de Fútbol (FA), retiraron formalmente su apoyo a la reelección de Infantino en el Congreso de la FIFA celebrado en Marruecos en marzo. Mientras que la de Dinamarca afirmó que nunca votaría por él en ningún caso.

Además, la poderosa confederación europea, UEFA, y la CONCACAF, que gestiona el fútbol en Norteamérica, Centroamérica y el Caribe, emitieron el sábado comunicados contundentes en los que afirmaban haber perdido la confianza en su liderazgo.

La UEFA, el organismo presidido por Aleksander Ceferin, aprobó un presupuesto de 5.096 millones para la temporada 2024-2025.

Por otro lado, las federaciones de Marruecos, Qatar, Kuwait, Líbano y Sri Lanka han declarado públicamente su continuo apoyo a Infantino, que dirige la FIFA desde 2016 y quiere permanecer en el cargo hasta 2031.

La confederación asiática (AFC), generalmente leal, no llegó tan lejos en sus críticas, pero pidió una reforma institucional en la FIFA tras declarar que la falta de consulta sobre el plan era "totalmente inaceptable".

Según un informe publicado el lunes en el Times de Londres, la UEFA, la CONCACAF y la AFC están decididas a forzar la dimisión de Infantino paralizando la FIFA e incluso creando sus propias competiciones si se niega a marcharse.

El mandamás suizo también ha intentado mejorar su propia imagen amplificando sus declaraciones en Instagram, mientras que la FIFA desestimó como "pura ficción" un informe que afirmaba que había buscado el apoyo de la administración del presidente estadounidense Donald Trump para mantenerse en el poder.

La fuerza del gobierno de Infantino se pondrá a prueba

La principal preocupación de Infantino será evitar la convocatoria de un Congreso Extraordinario, que se activaría si 43 o más asociaciones miembro de la FIFA presentaran una solicitud formal por escrito para ello.

Además, tendrá siete meses para reconstruir las relaciones dañadas con sus seguidores y afianzar su posición frente a sus rivales.

Infantino, al igual que sus dos predecesores inmediatos en la presidencia, Joao Havelange y Sepp Blatter, construyó su base de poder fuera de Europa, donde las asociaciones menos ricas dependen de los fondos de la FIFA.

Fue en esas asociaciones donde se presentó su controvertida propuesta, con promesas de un dividendo de entre 20 y 40 millones de dólares a principios del próximo año para cada organismo nacional que respaldara el plan de privatización.

Los oponentes de Infantino deberán encontrar un candidato antes del 18 de noviembre, fecha límite para la presentación de candidaturas para las elecciones de la FIFA, que pueda representar esos intereses.