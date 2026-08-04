Tras otra derrota, River incorporó a su octavo refuerzo: ¿quién es y cuánto paga? + Agregar ámbito en









Ante la lesión de Acuña, el club de Núñez aceleró las negociaciones con Olympiacos y cerró la llegada del lateral izquierdo de 27 años surgido en Vélez.

Tras otra derrota, River incorporó a su octavo refuerzo: ¿quién es y cuánto paga?

El mercado de pases de River todavía no llegó a su fin y en la mañana de este martes se anunció la incorporación de un nuevo refuerzo, el octavo en total. Se trata de Francisco Ortega, lateral izquierdo de 27 años.

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El zurdo llega proveniente del Olympiacos de Grecia a cambio de 5 millones de euros por la totalidad de su pase. El jugador surgido de Vélez será el reemplazante del lesionado "Huevo" Acuña.

La necesidad de contratar a alguien en esa posición incrementó tras la decisión de que Matías Viña, actualmente a préstamo, se entrene apartado en el Predio de Cantilo. Hoy por hoy, Facundo González, zaguero zurdo reconvertido, es la única alternativa de Eduardo Coudet en esa zona.

Ortega viene de jugar 33 de 48 partidos totales en diferentes competiciones durante su última temporada en el viejo continente: en 2.740 minutos marcó un gol y repartió tres asistencias.

El santafesino de 27 años supo convertirse en una pieza clave de Olympiacos, al que llegó en 2023 y donde levantó cuatro títulos en los más de 100 partidos que jugó. Su gran rendimiento lo llevó incluso a ser citado por Lionel Scaloni a la Selección Argentina aunque no llegó a debutar.

Todos los refuerzos que sumó River en este mercado Con la contratación de Ortega, son ocho los refuerzos de River en este mercado. Los otros son Nicolás Otamendi, Giovannni González, Mauro Arambarri, Rafael Santos Borré, Ángel Correa y Lucas Beltrán. Mientras tanto, la dirigencia de River realiza avances importantes para incorporar a Thiago Almada, que sería la nueva compra más cara de la historia del club.