Tensión en la Roma: el capitán se peleó con Matías Soulé y Paulo Dybala lo defendió + Agregar ámbito en









El equipo italiano perdió por goleada en un amistoso de pretemporada y los jugadores se fueron a los empujones a la pausa de hidratación.

La pelea entre los jugadores de la Roma: Dybala, Soulé, Santi Castro y Cristante metidos en la polémica.

La Roma perdió 4 a 1 contra el Cardiff City de la segunda división de Inglaterra, en un amistoso de pretemporada. Al finalizar el encuentro del sábado, Bryan Cristante, capitán de la Loba, le recriminó su actitud a Matías Soulé por no estar jugando al 100% y Paulo Dybala lo defendió.

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La situación tuvo lugar cuando los jugadores se estaban acercando al banco de suplentes por la pausa de hidratación y en medio de la discusión Cristante empujó a Soulé. La Joya al ver esto, replicó lo que hizo el italiano para defender a su compatriota, quien lo había asistido en el gol del descuento.

El empujón de Dybala a Cristante, en defensa de Soulé. El jugador que trató de calmar este asunto fue el flamante refuerzo argentino: Santiago Castro, que llegó la semana pasada a la Roma proveniente del Bologna por 35 millones de euros. De a poco, el exVélez se va adaptando al grupo y dio una clara muestra de personalidad al meterse en la discusión de dos jugadores emblemáticos.

Por otro lado, el Cardiff aprovechó los errores defensivos y pudo concretar las pocas llegadas que tuvo gracias a los jugadores de la Roma. El descuento del equipo de la ciudad italiana llegó gracias a la dupla argentina: Soulé desequilibró por izquierda y le tiró un centro atrás a Dybala para que acomode la pelota en el palo izquierdo de Nathan Trott, arquero de los Bluebirds.

Qué se le viene a los argentinos Tras el debut de Santi Castro en la Loba, donde sumó sus primeros 66 minutos, el tridente argentino conformado por el técnico Gian Piero Gasperini buscará afianzarse. Este martes 4 de agosto a las 15, el equipo se medirá ante el Newport County de la tercera división inglesa, con el objetivo de llegar en óptimas condiciones al inicio de la Serie A.

La exigencia irá en aumento durante los próximos compromisos de pretemporada. Luego de la dura caída ante el Cardiff y el empate 3 a 3 frente al Cannes francés, la Roma elevará la vara: chocará contra el Brighton el sábado 8 de agosto a las 15, y cerrará su gira de amistosos ante el Borussia Dortmund, el sábado 15 a las 12.30. Dybala, la figura del equipo italiano. Por otro lado, el debut oficial en el certamen italiano está pautado para el 24 de agosto a las 15.45 frente a la Fiorentina. El conjunto de la capital buscará iniciar la temporada con el pie derecho, con la intención de consolidar su solidez defensiva y potenciar un tridente de ataque albiceleste que, de momento, se perfila como el gran favorito.