Entrenador de Napoli admite que Dybala está cerca de ser refuerzo

"Claro que Dybala me gusta, le gusta a muchos porque tiene la calidad para dar soluciones a un equipo", afirmó Spalletti desde la pretemporada en Dimaro, norte de Italia.

En un evento con "tifosi" del club al que concurrió con el lateral Giovanni Di Lorenzo y el zaguero kosovar Amir Rrahmani, el entrenador sugirió que Dybala está cerca de Napoli.

"Es un jugador de fantasía, caprichoso, tiene un gran pie, patea muy bien los balones detenidos y también anota goles. Intentaremos que siga creciendo, es perfecto en el modo de ser futbolista de un equipo grande", agregó Spalletti sobre Dybala.

El DT, que en su primer año en Napoli guió al equipo al tercer puesto de la Serie A ganada por Milan, también habló sobre el zaguero senegalés Kalidou Koulibaly, cuyo contrato finalizará en junio de 2023.

"Mantengo siempre la misma postura, prefiero siempre a Koulibaly sobre todos. Si elige marcharse, nunca dejaremos de agradecerle por todo lo que nos enseñó y todo lo que nos dio para jugar la Champions League este año", destacó Spalletti.

"Y atención a quien le diga algo si toma otra decisión", advirtió el DT sobre Koulibaly, por cuyo pase preguntaron Juventus y Chelsea, según la prensa europea.

"Koulibaly como futbolista del Napoli es el más regular. Cuando jugó, sumamos más puntos. Es buenísimo y fuerte. Si se va la desearemos lo mejor porque lo merece", completó.

En cuanto al plantel de la temporada 2022-23, el DT reconoció que Napoli está "realizando muchas evaluaciones" tras haber perdido al delantero y capitán Lorenzo Insigne, al atacante belga Dries Mertens y al arquero colombiano David Ospina.

"Son referencias importantes, pero tenemos jóvenes muy fuertes que pueden convertirse en líderes de este equipo", apostó Spalletti, quien también fue consultado por Matteo Politano.

"A Politano lo quiero con gusto en Napoli, fue el jugador con más partidos en el ataque, más que Insigne, más que el (nigeriano Victor) Osimhen, que (el mexicano Hirving) Lozano, que (el polaco Piotr) Zielinski, más que todos", destacó.

"Sólo (el normacedonio Elif) Elmas tuvo más partido que él. Lo tuve a disposición todo lo que pude para que mostrara su mejor versión", aseguró sobre Politano, por cuyo pase la prensa española indicó que consultó Valencia, que tiene como DT al italiano Gennaro Gattuso, quien dirigió a Napoli.

"Si no me expreso es porque para mí se quedan toods. No debo andar aclarando cuál es el proyecto, tengo a todos a disposición", enfatizó Spalletti.

Los otros clubes que quieren a Dybala

El delantero cordobés Paulo Dybala analiza ofertas de Roma, Napoli y Olympique de Marsella para continuar su carrera en el fútbol de Europa.

El cordobés que se marchó como jugador libre de "La Juve" luego de cinco temporadas "tiene el escenario abierto para continuar en el fútbol de Europa" publicó el diario italiano Corriere dello Sport.

Dybala habría recibido una oferta concreta de Roma en tanto que Napoli también estaría interesado en contratar al argentino. Sin embargo en ambos casos la decisión deberá pasar por el futbolista que tendrá que aceptar "rebajar" sus pretensiones económicas, destacó el periódico italiano.

En el horizonte de los posibles destinos de Dybala no se descarta tampoco el de Olympique de Marsella ya que Igor Tudor, nuevo entrenador del club francés en reemplazo el argentino Jorge Sampaoli, conoce al cordobés desde que estaba en la Juventus.

También Monza, club recién ascendido a la Serie A, manifestó su interés por Dybala, además de pretender a Mauro Icardi, de PSG.

Por otra parte y solo en el caso de la salida de Cristiano Ronaldo del club; Manchester United podría "retomar" el interés por el atacante cordobés a quien estuvo buscando en 2019.