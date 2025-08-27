Detuvieron a la mamá de Ayelén Paleo acusada de liderar una red de prostitución

Elizabeth Rodrigo, mamá de Ayelén Paleo, fue apresada en un megaoperativo; está acusada de organizar la logística y producir material erótico para una red de prostitución.

La noticia sacudió al espectáculo local: la madre de la vedette Ayelén Paleo, Elizabeth Rodrigo, quedó detenida en el marco de una causa por trata de personas con fines de explotación sexual.

Ayelén Paleo , conocida por su participación en revistas teatrales y programas de televisión de la última década, había alcanzado popularidad en el mundo mediático por sus apariciones en la farándula y su perfil como bailarina y vedette . Ahora, su nombre vuelve a la agenda pública, pero debido a que su mamá habría manejado la logística de la red de prostitución y habría sido la encargada de fotografiar a las víctimas para armar los books eróticos que luego se publicaban en portales de adultos.

La detención de Rodrigo se produjo en el marco de un operativo de gran escala en varias provincias, donde también cayó la líder de la organización, Noelia Elizabeth Ávalos.

El despliegue incluyó quince allanamientos en La Plata, Berazategui, Quilmes, Bahía Blanca, Rosario, Santa Rosa y la Ciudad de Buenos Aires . Participaron fuerzas federales y policías locales, con un procedimiento coordinado que permitió atrapar a cuatro integrantes de la organización.

Los investigadores señalaron que el grupo funcionaba con un esquema aceitado: un “call center” manejaba los turnos, los teléfonos cambiaban cada diez días para esquivar a la Justicia y las víctimas eran rotadas entre departamentos alquilados en distintas ciudades. La estructura incluso contaba con cuentas de Mercado Pago, donde movían millones de pesos cada mes.

Durante los allanamientos se incautaron computadoras, celulares, discos externos, cámaras fotográficas, anotaciones, preservativos, lencería erótica, contratos de locación y más de 20 mil dólares en efectivo. Los registros financieros arrojaron un dato contundente: la red generaba ingresos mensuales superiores a los 12 millones de pesos.

Red de prostitución: liberaron a doce mujeres

Durante el operativo, doce mujeres de entre 22 y 45 años fueron rescatadas. La investigación reconstruyó que la captación se hacía bajo falsas promesas de empleo doméstico. Una vez dentro de la red, las víctimas eran obligadas a prostituirse, entregar el 90% de sus ganancias y pagar hasta 90 mil pesos por los books fotográficos.

Las mujeres eran constantemente amenazadas en caso de retrasarse con los pagos. Ahora quedaron bajo resguardo del Programa Nacional de Rescate y Acompañamiento de Víctimas de Trata, mientras la causa avanza en los tribunales de La Plata.

Aunque las detenciones marcan un golpe fuerte a la organización, los investigadores no descartan que haya más involucrados.