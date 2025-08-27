Franco Colapinto vuelve a correr en la Fórmula 1: los detalles del GP de Países Bajos tras el parate por vacaciones







Finalizadas las vacaciones de la F1, este fin de semana retorna la acción del Mundial con la 15ª fecha que se disputará en Zandvoort. Las próximas diez fechas serán clave para el futuro del argentino.

Después de dos semanas con las fábricas cerradas, tal como lo obliga la FIA para el descanso de los empleados, la Fórmula 1 retoma su 76ª temporada con la disputa de la 15ª fecha, que se llevará adelante este próximo fin de semana en Países Bajos. Allí estará Franco Colapinto con su Alpine en busca de enderezar una temporada de resultados magros, más allá de algunos chispazos de ritmo.

“La pasé genial durante las vacaciones. Pude pasar tiempo de calidad con mi familia y amigos, disfrutando del clima mediterráneo. También me concentré mucho en mi entrenamiento y mi estado físico, y estoy listo para volver a la pista y comenzar la segunda mitad de la temporada”, dijo Colapinto en declaraciones que publica el equipo de Enstone.

El regreso de Franco Colapinto tras el parate por vacaciones El futuro de Franco más allá del cierre de esta temporada es una incógnita. De hecho, el equipo francés continuará su evaluación carrera a carrera con el argentino y el primer objetivo será mantenerse en la alineación hasta el final del año, con la presencia de Paul Aron a la espera.

Colapinto cuenta con un interesante aporte económico para las arcas del equipo, pero también se necesitan resultados. Si bien el equipo es el peor de la parrilla, y su posición en el Mundial de Constructores es la muestra cabal, el bonaerense es el único piloto de los 20 titulares que no sumó puntos.

colapinto manejando El argentino desde el primer día lucha contra su A525 falto de competitividad.

El argentino desde el primer día lucha contra su A525 falto de competitividad, al cual debió acostumbrarse y, como si fuera poco, también le tocó lidiar con problemas en la preparación de los coches y con inconvenientes en las paradas de boxes. Franco mostró buen ritmo en algunos momentos de la temporada, como en Hungría, la carrera que cerró la primera etapa de la temporada, justo antes del inicio de las vacaciones. Inclusive, logró ser más rápido que Gasly. Pero está muy lejos está de aquella fulgurante aparición en Williams en 2024 y que llevó a Flavio Briatore a reclutarlo para las filas de Alpine. La confirmación de Checo Pérez y Valtteri Bottas como dupla titular de Cadillac para 2026 fue, sin dudas, una noticia reconfortante para Colapinto, que le dará tranquilidad. CADILLAC.jpg La confirmación de Checo Pérez y Valtteri Bottas como dupla titular de Cadillac para 2026 fue, sin dudas, una noticia reconfortante para Colapinto. FLICKR El circuito de Zandvoort, en Países Bajos, es la primera de las diez carreras que quedan en el Mundial 2025 y el punto de partida de Colapinto para empezar a maximizar las opciones que tenga de continuar en 2026 en la categoría.