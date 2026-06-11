Los Knicks se quedaron con el cuarto partido de Las Finales de la NBA ante San Antonio Spurs por un increíble y agónico 107-106. Los neoyorquinos lograron remontar una diferencia de 29 puntos en contra. Si ganan un partido más son campeones.

New York Knicks logró la mayor remontada de la historia de Las Finales de la NBA y quedó a un paso del título

New York Knicks se llevó el Juego 4 de Las Finales de la NBA tras ganarle a San Antonio Spurs por 107-106 , en un partido que no se olvidará jamás. En el Madison Square Garden , los locales consiguieron el triunfo con una remontada histórica sin precedentes en la historia de Las Finales de competición, dando vuelta un partido que iban perdiendo por 29 puntos .

El encuentro comenzó con un San Antonio desenfrenado. Con el envión de su primera victoria en el Juego 3, arrancaron el primer cuarto con un 63% de tiros de campo acertados. Casi todo lo que tiraban, entraba. Y así lograron sacarle una diferencia de 20 puntos a los Knicks tan sólo en el primer cuarto. El francés Víctor Wembanyama (24 puntos, 13 rebotes) fue uno de los grandes responsables de esta cadencia texana en la ofensiva con su aporte.

En el segundo bloque del partido, los comandados por Mitch Johnson incrementaron exponencialmente la diferencia que habían obtenido en el arranque. Dylan Harper (21 tantos) fue otro de los puntos fuertes debido a su buen porcentaje de acierto en sus tiros.

San Antonio en este cuarto consiguió diferenciarse por 29 puntos del local, la máxima distancia en estas Finales que tuvieron en su contra los Knicks. Y además, rompieron un récord histórico: convirtieron 14 triples en la primera mitad, la mayor cantidad encestada desde la línea de 3 en una primera parte en la historia de Las Finales de la NBA. La visita texana se retiró al descanso largo con una victoria parcial de 49-76 .

Una temprana falta flagrante al inicio de la segunda mitad para la figura de San Antonio, el "Alien" Wembanyama, cohibió su juego físico que había mostrado durante toda la primera parte, donde aprovechó sus 2,24 mts de altura, para no recibir otra penalización. New York Knicks se despertó en el tercer cuarto y logró recortar la diferencia a menos de la mitad. Los dirigidos por Mike Brown consiguieron cerrar un excelente tercer período por 75-90.

Los Spurs apostaron a que Jalen Brunson (36 puntos), la estrella de los neoyorquinos, tuviera más el balón en sus manos y rompiera con el juego colectivo del local. Táctica que funcionó en los primeros 24 minutos, pero luego del entretiempo el dinamismo volvió en el conjunto azul y naranja, que de esa manera consiguieron reducir la ventaja de San Antonio en el tercer período.

Pero New York Knicks no le temió a la gran distancia en el marcador y continuó con su remontada. Los locales lograron la recuperación más grande en la historia de Las Finales de la NBA: esas 29 unidades a favor que había conseguido San Antonio en la primera parte desaparecieron en el último cuarto, cuando a falta de un minuto y medio para que terminara el partido, el equipo liderado por Brunson logró dar vuelta el marcador.

La increíble jugada del triunfo de New York: Anunoby voló y marcó un doble épico

Y para cerrar un partido histórico, hubo una jugada histórica. OG Anunoby (33 puntos), la gran figura de los Knicks anoche, voló por los aires y anticipó a toda la defensa de los Spurs para capturar un rebote ofensivo y al mismo tiempo cachetear la pelota para encestar el tiro del final. Con ese doble, Nueva York dio vuelta el marcador y logró la hazaña.

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De esta manera, los Knicks se pusieron "match-point" y ahora están a un partido de ser campeones en la NBA tras 53 años sin levantar el Larry O'Brien. New York, que solo estuvo ganando durante el 2% del encuentro, se llevó el triunfo por 107-106.

El historial de Las Finales de la NBA dice que cuando un equipo lidera la serie por 3-1, se consagra campeón. En los casi 80 años de la liga norteamericana, esta situación se repitió 38 veces, de las cuales en 37 ocasiones la franquicia que ganaba se consagró campeón. La única oportunidad en la que el conjunto que perdía dio vuelta la historia en un séptimo partido fue en la temporada 2016, cuando los Cleveland Cavaliers de LeBron James levantaron el trofeo tras remontar el 3-1 y ganar 4-3.

Calendario de partidos (Serie 3-1 a favor de Knicks):

Las Finales de la NBA mantendrán el clásico formato de 2-2-1-1-1, alternando las canchas con San Antonio teniendo la ventaja de localía. En Argentina y toda latinoamérica los encuentros podrán verse por Prime Video.