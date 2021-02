Neymar volvió a sufrir una lesión y no jugará ante Barcelona: su descargo en las redes

Se trata de la segunda baja importante para el entrenador argentino Mauricio Pochettino, tras la de Ángel Di María, lesionado en un muslo el domingo en Marsella.

Tras conocer su baja, Neymar compartió en redes sociales su tristeza por este nuevo contratiempo.

"Una gran tristeza, un dolor inmenso y lágrimas sin parar. Una vez más dejaré un tiempo de hacer lo que más amo en la vida, que es jugar al fútbol", escribió el futbolista en Instagram.

"A veces me veo molestado por mi estilo de juego, por regatear y acabar recibiendo golpes constantemente. No sé si el problema es mío o lo que hago en el campo. Esto me deja realmente triste", añadió.

Desde su fichaje en 2017 a precio de oro (222 millones de euros), Neymar acumula ausencias en momentos en que su club más lo necesita.

En 2018, se perdió el partido de vuelta de octavos de final frente al Real Madrid debido a un esguince del tobillo derecho, acompañado de una fisura del quinto metatarsiano de un pie.

El año siguiente, fueron las dos confrontaciones contra Manchester United, también en octavos, las que se perdió, debido a una lesión en el pie derecho. En cada ocasión, el PSG fue eliminado.

Pero en 2020, su excelente forma permitió al PSG pulverizar records, y alcanzar la final por primera vez en su historia, perdida frente al Bayern Múnich en agosto (1-0). Esa gesta permitió a Neymar sentirse bien en París, donde emitió el deseo de prolongar su contrato que expira en 2022.