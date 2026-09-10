La crisis financiera de la WTA: pérdidas millonarias, menos liquidez y un 2027 que preocupa

El circuito femenino proyecta pérdidas operativas por u$s23 millones en 2026 y cerraría el año con apenas u$s15 millones de liquidez. La salida de las WTA Finals de Riad, el final del millonario acuerdo con CVC y los recortes de gastos ponen bajo presión el modelo de negocios.

La WTA pasa por una crisis financiera y el cambio de sede de Ryad a California de las Finals 2026, es un de las causas.

La Women's Tennis Association (WTA) atraviesa uno de los momentos financieros más delicados de los últimos años. El circuito profesional femenino de tenis proyecta pérdidas operativas por u$s23 millones durante 2026 y, según las estimaciones difundidas, terminaría el año con apenas u$s15 millones de liquidez .

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Las cifras encendieron las alarmas sobre la sustentabilidad económica de la organización. Si la tendencia no se revierte, la WTA podría enfrentar un escenario de fuerte deterioro financiero durante 2027, con la necesidad de acelerar los recortes de costos y encontrar nuevas fuentes de ingresos.

El problema no es una eventual quiebra inmediata, pero sí la combinación de pérdidas, reservas limitadas y compromisos de ingresos que comienzan a desaparecer . El desafío para la nueva conducción de la WTA será, por lo tanto, recomponer las cuentas antes de que la falta de liquidez se transforme en una crisis estructural.

Uno de los principales factores detrás del deterioro financiero es la decisión de poner fin al acuerdo que permitía disputar las WTA Finals en Riad , Arabia Saudita.

La competencia había adquirido una dimensión económica relevante durante sus ediciones en Medio Oriente. En 2025, el torneo repartió una bolsa de premios récord de u$s15,25 millones , mientras que la organización obtenía ingresos vinculados al acuerdo con Arabia Saudita.

La edición 2026, en cambio, fue trasladada a Indian Wells, California, donde se disputará entre el 8 y el 15 de noviembre. El cambio de sede implica también una modificación importante en la estructura financiera del torneo, ya que la WTA deberá asumir una mayor parte de los costos y premios.

El impacto resulta significativo porque las WTA Finals representan uno de los principales activos comerciales del circuito. Perder un acuerdo de esa magnitud obliga a la organización a compensar esos ingresos mediante patrocinadores, derechos audiovisuales, acuerdos comerciales y una mayor explotación de sus principales figuras.

CVC: otro ingreso millonario que llega a su fin

A este escenario se suma otro factor clave: 2027 será el último año del acuerdo de u$s30 millones anuales con CVC, el fondo de inversión que ingresó al negocio del tenis femenino con una participación estratégica en el crecimiento comercial de la WTA.

El vencimiento de ese contrato coloca a la organización frente a una segunda presión financiera. La WTA no solo debe resolver el déficit previsto para 2026, sino que también necesita construir un esquema de ingresos que pueda reemplazar progresivamente ese flujo de dinero.

En términos empresariales, el problema es claro: la organización enfrenta una estructura de gastos que todavía no logró adaptar a la pérdida de algunas de sus principales fuentes de financiación.

Menos gastos y presión sobre los premios

La respuesta inicial de la WTA apunta a reducir costos. La nueva presidenta, Valerie Camillo, asumió con el desafío de ordenar las cuentas y preparar al circuito para un escenario de menores ingresos.

Los recortes pueden tener consecuencias directas sobre el producto que recibe el público y, especialmente, sobre las jugadoras. Una de las variables bajo presión es el prize money, es decir, el dinero destinado a premios en los torneos.

Las diferencias en las bolsas de premios ya generan cuestionamientos en algunos torneos de categoría importante. En eventos mixtos como Miami y Madrid, los cuadros masculinos y femeninos no necesariamente reciben la misma cantidad de dinero, aun cuando comparten escenarios y ofrecen una cantidad similar de puntos para los rankings.

Para la WTA, reducir premios puede significar un alivio inmediato sobre los costos, pero también representa un riesgo comercial: un menor atractivo económico puede afectar la capacidad del circuito para retener y atraer a sus principales figuras.

Aryna Sabalenka, una de las principales referentes del circuito, ya había reclamado públicamente una mayor explotación comercial del contenido generado por las jugadoras. X

El problema comercial: vender mejor el producto WTA

Más allá de los números rojos, la crisis expone un problema de fondo: la WTA necesita aumentar el valor comercial de su producto.

El circuito femenino cuenta con algunas de las principales figuras del deporte mundial, pero no consiguió explotar de la misma manera que la ATP sus derechos audiovisuales, contenidos digitales, patrocinios y audiencias internacionales.

Aryna Sabalenka, una de las principales referentes del circuito, ya había reclamado públicamente una mayor explotación comercial del contenido generado por las jugadoras.

La dificultad es que el valor de un campeonato no depende únicamente de la calidad deportiva. También requiere una estrategia de distribución, televisión, redes sociales, patrocinadores y construcción de figuras capaces de generar audiencias durante todo el año.

En ese terreno, la WTA todavía tiene un importante potencial de crecimiento, pero necesita transformarlo en ingresos.

La posible alianza con la ATP vuelve al centro de la escena

La crisis financiera también vuelve a poner sobre la mesa una posibilidad que lleva tiempo siendo discutida en el tenis internacional: una mayor integración entre la WTA y la ATP.

Una estructura comercial conjunta permitiría compartir determinados costos, negociar derechos audiovisuales de manera integrada y ofrecer a los patrocinadores un producto de mayor escala.

Para las empresas, una plataforma que reúna al tenis masculino y femenino puede resultar más atractiva que negociar por separado con dos organizaciones, especialmente en mercados internacionales donde la audiencia todavía es limitada.

La discusión, por lo tanto, dejó de ser exclusivamente deportiva. También es una cuestión de eficiencia, escala y rentabilidad.

Los Grand Slams quedan al margen

La situación financiera de la WTA no implica directamente a los cuatro Grand Slams. Australian Open, Roland Garros, Wimbledon y US Open funcionan de manera independiente y cuentan con sus propios modelos de negocios y fuentes de ingresos.

El impacto se concentra principalmente en el resto del circuito femenino, desde los WTA 1000 hasta las categorías inferiores, además de la propia estructura administrativa de la organización.

Por eso, la discusión sobre el futuro financiero de la WTA no pasa únicamente por cuánto dinero reparte en premios, sino por cuánto dinero es capaz de generar durante todo el año y cuánto cuesta sostener su estructura.

2027, el año que puede marcar un antes y un después

El calendario financiero genera preocupación porque varios factores negativos pueden coincidir. La WTA enfrenta pérdidas operativas en 2026, dispone de una liquidez limitada y se acerca al final de uno de sus principales acuerdos de financiación.

Si no consigue revertir la ecuación entre ingresos y gastos, 2027 podría convertirse en el verdadero punto de inflexión para el circuito femenino.

La organización tiene dos caminos principales: aumentar ingresos mediante nuevos patrocinadores, derechos audiovisuales y explotación comercial de sus figuras, o profundizar los recortes.

El problema es que ambas estrategias tienen límites. Aumentar ingresos requiere tiempo e inversión, mientras que recortar demasiado puede deteriorar el producto y terminar afectando justamente las fuentes de ingresos que la WTA necesita hacer crecer.

La crisis, en definitiva, no es solamente deportiva. Es una crisis de modelo de negocios. Con u$s23 millones de pérdidas proyectadas para 2026 y apenas u$s15 millones de liquidez, la WTA necesita encontrar rápidamente una fórmula que le permita recuperar equilibrio financiero antes de que el problema se transforme en una crisis de solvencia.