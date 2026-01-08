Nike aumentará hasta un 20% los precios de sus camisetas para el Mundial 2026

Entrará en vigor a partir de marzo y el ajuste llevará el costo promedio de las prendas de u$s 115 a u$s 135. Aunque estos precios son para Europa sirven como referencia base, pues se espera que para el mercado de Estados Unidos, México y América del Sur los incrementos porcentuales puedan ser mayores.

Nike aumentará a partir de marzo el precio de las camisetas de las selecciones que partiiciparán en el Mundial 2026. Este incremento es para el mercado europeo, pero se espera que en América el aumento sea mayor.

Nike confirmó un incremento en los precios de sus camisetas oficiales y la medida entrará en vigor a partir de marzo de 2026, justo en la antesala de la Copa del Mundo. Esto supone un cambio significativo para los aficionados que desean vestir los colores de sus selecciones con productos originales de la marca.

Este incremento forma parte de una estrategia global de la empresa para ajustar sus márgenes de beneficio y responder al aumento en los costos de producción y logística a nivel internacional. Según informes del sector, el ajuste entrará en vigor a partir de marzo de 2026, coincidiendo con el lanzamiento de las nuevas colecciones diseñadas específicamente para el torneo que se celebrará en Estados Unidos, México y Canadá.

La versión “Stadium” (réplica), destinada al público general, pasará de los $115 dólares a los $135 dólares en el mercado europeo.

Por su parte, la versión “Match” o auténtica (la misma que utilizan los jugadores en el campo), que integra tecnología de última generación como la nueva Aero-FIT, experimentará un salto de los $175 dólares hasta los $190 dólares.

Mientras que otras firmas han optado por mantener sus tarifas actuales para el ciclo 2026, el gigante de Oregón ha decidido posicionar sus productos en un rango de precio superior, consolidando su enfoque hacia un mercado premium.

Aunque los precios en Europa sirven como referencia base, analistas sugieren que el mercado de Estados Unidos, México y América del Sur podría ver incrementos porcentuales aún más drásticos.

Debido a la aplicación de nuevos aranceles y la alta demanda esperada en los países anfitriones, se estima que el alza podría alcanzar hasta un 40% en ciertas regiones y puntos de venta especializados, superando los máximos históricos registrados anteriormente en la industria del retail deportivo.

NIKE Brasil será una de las once selecciones que, hasta ahora, vestirá Nike, quien a partir de marzo aumentará el costo de sus camisetas en la antesala del Mundial 2026. @Nike

Para los seguidores de selecciones como Brasil, Francia, Inglaterra o el propio Estados Unidos, este ajuste significa que vestir la camiseta oficial requerirá una inversión considerablemente mayor en comparación con la edición de Qatar 2022.

Nike busca mantener la calidad y exclusividad de sus productos, asegurando que cada prenda conserve los estándares de innovación y diseño que caracterizan a la marca, aunque este incremento podría generar debate entre los consumidores.

El Mundial 2026, que se celebrará en Estados Unidos, México y Canadá, será el escenario donde estas camisetas se conviertan en protagonistas, no solo dentro de los estadios, sino también en las calles, donde los aficionados acostumbran a mostrar con orgullo los colores de sus equipos.

El aumento de precios refleja una tendencia global en la industria deportiva, donde los costos de producción y la búsqueda de materiales sostenibles han impactado directamente en el valor final de los productos, una estrategia que Nike ha defendido como necesaria para mantener su liderazgo.

Los fanáticos, sin embargo, podrían sentir el impacto en sus bolsillos, especialmente aquellos que acostumbran a adquirir cada nueva edición de camisetas oficiales, lo que abre un debate sobre accesibilidad y fidelidad hacia las marcas deportivas.

Nike vestirá a 11 selecciones de las 42 clasificadas hasta el momento para la Copa del Mundo: Estados Unidos; Canadá; Corea del Sur; Australia; Brasil; Uruguay; Inglaterra; Francia; Croacia; Noruega, Países Bajos. A estos seleccionados podrían agregarse Polonia y Turquía, que deberán jugar el repechaje de la UEFA en marzo próximo para conseguir su boleto al torneo organizado por la FIFA.

A pesar de la subida, Nike confía en que la demanda se mantenga alta, respaldada por la pasión que despierta el fútbol y la importancia de portar camisetas auténticas en un evento de magnitud mundial, donde la identidad nacional se refleja en cada detalle.