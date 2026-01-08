5 curiosidades de Uzbekistán, el país sorpresa que clasificó al Mundial 2026 + Seguir en









El conjunto asiático sorprendió a todos en su federación y consiguió clasificar por primera vez a una Copa del Mundo.

El combinado asiático buscará ser una de las grandes sorpresas de la próxima Copa del Mundo. Anvar Ilyasov/Getty Images

Se acerca la Copa del Mundo 2026, que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá. Este certamen será el más particular de todos los que se jugaron: 48 selecciones competirán por el trofeo más deseado por cualquiera que haya jugado al fútbol.

Entre los combinados nacionales que tendrán su primera vez en este torneo, uno de los que más llamó la atención de los curiosos es Uzbekistán. El país asiático tendrá su estreno en los Mundiales y muchos no están familiarizados con la nación que sorprendió al planeta.

Uzbekistán Anvar Ilyasov/Getty Images 1 Los asiáticos disputarán por primera vez en su historia la Copa del Mundo. Anvar Ilyasov/Getty Images Debutará en la Copa del Mundo: las curiosidades de Uzbekistán Timur Kapadze fue el arquitecto del sueño uzbeko. Lo que parecía una epopeya se volvió real de la mano de varios factores: la ampliación de cupos, el trabajo realizado en inferiores y la llegada de una figura como Abdukodir Khusanov. Pero en esas tierras donde hoy se respira fútbol también hay detalles que pocos conocen y que poco tienen que ver con la pelota.

Un terreno complicado Si bien para la gente de Uzbekistán es algo cotidiano, para quienes llegan desde afuera resulta más que llamativo. Es uno de los países más montañosos del mundo. El 93% de su territorio está ocupado por montañas. La más alta es el monte Adelung, con 4301 metros de altura.

Un plato nacional tradicional pero encantador Todo país tiene una comida que se destaca por sobre el resto. Generalmente no se trata de platos elaborados y pueden prepararse en cualquier hogar. Así sucede con el plov. Es un plato de arroz que se cocina en algo similar a un wok gigante, con grasa de cordero. Lleva carne, huevo, pasas, zanahorias y garbanzos.

Historia comercial La conocida Ruta de la Seda, la antigua vía comercial entre China y el Mediterráneo, atravesaba tierras uzbekas. Tan importante es este hecho que aún se puede disfrutar de la atmósfera de esa época en tres ciudades: Samarcanda, Bujará y Jiva. Todas se mantienen en gran estado de conservación. Son consideradas Patrimonio de la Unesco. Una gran mina de oro Lejos de ser una forma figurada, es una realidad. La mina de oro de Muruntan es una de las mayores explotaciones a cielo abierto de este mineral en todo el mundo. Su longitud es de 3.5 kilómetros. Tiene un ancho de 2.6 kilómetros y una profundidad de 600 metros. Estas dimensiones la convierten en una gran atracción. Fue descubierta en 1958, durante exploraciones en la región de Navoi. El arte de tomar el tren El metro de Taskent se destaca porque cada estación tiene su propio diseño y temática. Eso hace que todas sean únicas. En cada parada hay decoraciones llamativas, con candelabros, columnas y techos de mármol, granito o metales labrados.