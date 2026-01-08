La motosierra de Juan Román Riquelme en Boca: el millonario recorte salarial tras desprenderse de varios jugadores + Seguir en









La dirigencia encabezada por Juan Román Riquelme avanzó con la salida de varios futbolistas de alto costo, una decisión que alivió de manera significativa las finanzas del club de cara a futuras inversiones deportivas.

Juan Román Riquelme, presidente de Boca Juniors, impulsó una depuración del plantel que redujo de forma significativa la masa salarial del club.

Boca Juniors inició en el último tramo una profunda reconfiguración de su plantel profesional que impactará de lleno en sus finanzas, ya que la salida de varios futbolistas le permitirá ahorrar millones de dólares anuales en concepto de salarios, en un contexto de revisión del gasto y búsqueda de mayor equilibrio entre inversión y rendimiento deportivo.

Durante los últimos años, el club había acumulado contratos largos y sueldos elevados, producto de una política que priorizó sostener vínculos hasta su vencimiento natural. Esa estrategia derivó en una masa salarial fija considerable, incluso con jugadores que habían perdido protagonismo o directamente no integraban la rotación principal. Sin embargo, la conducción que preside Juan Román Riquelme decidió avanzar con una depuración que combinó criterios deportivos y económicos.

riquelme sonrisa La dirigencia xeneize revisó contratos de larga duración y altos costos en relación con el rendimiento deportivo reciente. Con el ajuste, cuánto se ahorrará Boca en materia de salario El recorte le permitirá al club Xeneize ahorrar alrededor de siete millones de dólares anuales en concepto de salarios. Si bien Boca mantiene una estructura financiera saneada, sostenida por ingresos provenientes de su masa societaria, los derechos de televisión, los contratos de sponsoreo y la venta de futbolistas, la dirigencia entendió que el gasto en sueldos se encontraba por encima de lo razonable en relación con los resultados obtenidos. El objetivo, según el análisis interno, fue redistribuir recursos y liberar margen para reforzar el plantel de manera más eficiente.

Uno de los primeros movimientos se produjo el año pasado con la rescisión del contrato de Marcos Rojo. Tras una charla con Miguel Ángel Russo durante el Mundial de Clubes, el defensor fue informado de que no sería prioridad deportiva y optó por salir anticipadamente, pese a que aún le restaban seis meses de vínculo. Luego firmó con Racing de Avellaneda y se incorporó de inmediato a su nuevo equipo.

Sergio Romero y Marcos Rojo Sergio Romero y Marcos Rojo encabezaron el recorte salarial tras la finalización de vínculos de alto costo y escasa continuidad deportiva. Un camino similar siguió Sergio Romero, quien llevaba tiempo relegado tras un episodio con un plateísta en la Bombonera. Aunque casi no volvió a atajar, continuaba percibiendo uno de los salarios más altos del plantel. Antes del vencimiento de su contrato, recibió una propuesta de Argentinos Juniors y acordó su salida, lo que representó otro alivio económico para el club.

Las salidas que alivian las cuentas para Boca A estas desvinculaciones se sumaron las de Frank Fabra, Cristian Lema e Ignacio Miramón, quienes ya no forman parte del plantel de cara a 2026. El lateral colombiano, tras una década en el club, era el mejor pago de ese grupo y su salida significó un recorte importante. Miramón regresó a su club de origen luego de que Boca decidiera no renovar su préstamo ni ejecutar la opción de compra, mientras que Lema quedó libre tras un largo período sin actividad oficial. salidas de boca Frank Fabra, Cristian Lema e Ignacio Miramón formaron parte del grupo de futbolistas cuyas salidas contribuyeron al alivio económico del plantel profesional. El último contrato pesado que dejó de formar parte de la estructura salarial fue el de Luis Advíncula. El defensor peruano solicitó la rescisión para regresar a su país por motivos familiares. Aunque Boca no recibió dinero por su pase, dejó de afrontar un salario superior al millón de dólares anuales, elevado para un futbolista que había terminado la temporada como suplente. En paralelo, el club avanzó con la renovación de Ander Herrera bajo condiciones sensiblemente más bajas que las del año anterior. La combinación de todas estas decisiones permitió redondear un ahorro cercano a los siete millones de dólares por año, un margen que la dirigencia planea destinar a nuevas incorporaciones y a fortalecer áreas clave del proyecto deportivo.