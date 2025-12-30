A pesar de la polémica por los precios, la FIFA confirmó récord de venta de entradas para el Mundial + Seguir en









El sitio de la FIFA recibió 150 millones de solicitudes de tickets para los 104 partidos, que podrán recibir un total de entre seis y siete millones de espectadores

Gianni Infantino, durante la Cumbre Mundial del Deporte en Dubai, comentó que la venta de entradas para el Mundial 2026 marcha de manera inmejorable y bate récords.

A pesar de los cuestionamientos por los precios, el presidente de la FIFA aseguró: "En las últimas semanas hubo un gran debate sobre las entradas y sus precios. Tenemos entre seis y siete millones de tickets a la venta desde hace aproximadamente dos semanas. Ahora, ¿cuántas solicitudes recibimos? Quizá cinco millones, quizá diez, quizá 20".

En esa línea, el dirigente sacó pecho: "Bueno, puedo decirles que en 15 días recibimos 150 millones de solicitudes de entradas. Es decir, diez millones de pedidos de localidades por día. Esto demuestra el poder de convocatoria del Mundial".

Las solicitudes de boletos provienen de potenciales espectadores de más de 200 países. La máxima autoridad de la FIFA informó que la principal demanda es de los Estados Unidos, seguida por Alemania y Reino Unido.

hinchas argentinos Como si fuese poco las solicitudes, la FIFA publicó en su boletín informativo un dato impactante: “La demanda es también 3,4 veces mayor al número total de espectadores que asistieron a los 964 partidos disputados en las 22 ediciones de la competición celebradas desde 1930″.

La polémica reside en el aumento de los valores de las entradas tras el sorteo del Mundial: pasaron de 323 dólares los boletos más caros y 21 los más baratos, a 700 dólares por partido los más caros y 140 los más baratos. Advertida de las críticas, la FIFA reaccionó con boletos especiales a 60 dólares para los 104 partidos, incluida la final. Pero serán apenas mil por encuentro para cada federación. "Naturalmente, generaremos más de 10.000 millones de dólares en ingresos, que reinvertiremos en el fútbol a nivel mundial", cerró Infantino al respecto. El primer Mundial con 48 selecciones se disputará del jueves 11 de junio al domingo 19 de julio de 2026, en 16 ciudades de Canadá, México y Estados Unidos, sedes que acogerán un total de 104 partidos.