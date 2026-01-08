TikTok será la plataforma clave de contenidos del Mundial 2026 + Seguir en









La alianza apunta a potenciar el alcance digital del torneo que se jugará en Estados Unidos, México y Canadá, con fuerte protagonismo de creadores y contenidos exclusivos dentro de la aplicación.

La FIFA y TikTok sellaron un acuerdo para ampliar la distribución de contenidos del Mundial 2026 en redes sociales, con foco en creadores digitales y nuevas formas de interacción con los hinchas.

TikTok fue seleccionada por la FIFA como plataforma preferente para la distribución de contenidos en video en redes sociales durante el Mundial 2026, en lo que representa un hito para la estrategia digital del máximo torneo del fútbol internacional. Será la primera vez que una red social asuma ese rol en una Copa del Mundo masculina.

El acuerdo permitirá que creadores de contenido accedan a experiencias especiales durante el certamen, que se disputará entre el 11 de junio y el 19 de julio de 2026 en 16 sedes: 11 en Estados Unidos, tres en México y dos en Canadá. La competencia contará con 48 selecciones y 104 partidos, el formato más amplio en la historia del Mundial.

Una alianza enfocada en creadores, contenidos exclusivos y nuevas audiencias Según informó la FIFA, TikTok habilitará dentro de su aplicación un espacio exclusivo dedicado al Mundial, desde el cual se podrán transmitir en vivo fragmentos de algunos encuentros, siempre dentro de los límites que imponen los contratos de derechos audiovisuales. Además, un grupo seleccionado de creadores podrá utilizar y co-crear material de archivo oficial del organismo.

El ente rector del fútbol no dio a conocer el monto del acuerdo ni precisó si existió un proceso de licitación previo. En el Mundial de Qatar 2022, YouTube había mantenido una asociación de menor alcance, centrada principalmente en acciones promocionales y acceso para creadores.

Desde la FIFA señalaron que el objetivo es acercar a los aficionados a la competencia con contenidos “detrás de escena” y formatos diseñados para audiencias digitales. El espacio dedicado al torneo en TikTok también incluirá herramientas de interacción, como stickers personalizados, filtros y dinámicas de gamificación.

Para la plataforma, el acuerdo refuerza su posicionamiento en el negocio del deporte. TikTok ya mantiene alianzas con la Major League Soccer (MLS) y Apple TV, que incluyeron contenidos especiales vinculados a Lionel Messi desde su llegada al Inter Miami. La asociación se produce en un contexto regulatorio complejo en Estados Unidos. Aunque TikTok es una de las aplicaciones más descargadas del mundo, enfrenta presiones políticas y legales por motivos de seguridad nacional. En ese marco, ByteDance, su empresa matriz con sede en China, avanzó en la creación de una sociedad con inversores estadounidenses, un proceso que podría definirse en las próximas semanas.