Impactante accidente en el Dakar: el auto de Jesús Calleja quedó destrozado después de dar varias vueltas y debió abandonar la competencia

Si bien resultó ileso junto a su copiloto, ambos terminaron afuera de la competencia. Debieron ser trasladados para una revisión médica de rutina.

Un accidente sucedió en medio de la competencia de Rally Dakar cuando el vehículo del piloto Jesús Calleja dio varias vueltas en el aire y quedó destrozado . Si bien el conductor y su copiloto resultaron ilesos, ambos abandonaron la competencia.

Calleja y su copiloto Edu Blanco terminaron fuera de la carrera tras sufrir el fuerte accidente que destrozó su Santana. Ambos afrontaban una jornada positiva en el desierto cuando un bache no marcado en la hoja de ruta provocó que su auto diera varias vueltas de campana .

El hecho se produjo después del kilómetro 271, cuando Calleja y Blanco transitaban por una pista recta, cubiertos por el polvo de otros competidores. La zona, calificada como “peligro 3” en el argot del Dakar, no figuraba en el roadbook , lo que elevó el riesgo para quienes circulaban a alta velocidad.

Antes del accidente, la actuación de Calleja y Blanco, mostraba signos de evolución. En la etapa anterior, el equipo español había logrado su mejor posición dentro de la carrera, ubicándose en el puesto 26 de la clasificación.

La progresión se truncó de manera abrupta cuando el Santana impactó con fuerza en una rodera y salió disparado, volcando varias veces antes de quedar completamente destruido.

Poco después, un helicóptero de la organización sobrevoló la zona para coordinar la asistencia y verificar el estado de salud de los ocupantes. Ambos resultaron ilesos, aunque reportaron dolores y fueron trasladados a un centro médico para realizar revisiones de rutina.

Rally Dakar: Nicolás Cavigliasso ganó la etapa maratón y acecha la punta en Challenger

Nicolás Cavigliasso y Valentina Pertegarini lograron su primera victoria en el Dakar 2026 al adjudicarse la cuarta etapa en la categoría Challenger.

Este triunfo, obtenido en el inicio de la modalidad maratón, permitió a los campeones vigentes escalar al tercer puesto de la clasificación general, quedando a menos de siete minutos de la cima.

Con un tiempo total de 5h23m12s, lograron aventajar por más de dos minutos al español Pau Navarro, consolidando una remontada clave en el clasificador. Los defensores del título ascendieron del sexto al tercer lugar de la general, situándose a solo 6m45s del líder sudafricano Yasir Seaidan.