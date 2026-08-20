"No fue fácil": Franco Mastantuono habló de su paso por el Real Madrid + Agregar ámbito en









El atacante argentino fue presentado en el conjunto italiano y señaló que quiere hacer historia en este nuevo paso en su carrera. Además, habló del video viral jugando al fútbol en la playa.

En su presentación con la Fiorentina, Mastantuono habló sobre el Real Madrid y su video en la playa con los hinchas de su nuevo club. Fiorentina

Este jueves, Franco Mastantuono fue presentado oficialmente en la Fiorentina, enfatizó en que dará todo para conseguir cosas con el club y fue crítico con su temporada en el Real Madrid: “En el Madrid tuvimos una temporada compleja, no fue fácil. No lo tomo como una revancha, lo tomo como una oportunidad para demostrar el jugador que soy y ser feliz jugando al fútbol”, aseguró.

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El joven, que cumplió 19 años el pasado 14 de agosto, ya debutó con el conjunto violeta en la Copa Italia frente al Benevento. Con el marcador 4 a 1 y el encuentro prácticamente sentenciado, el entrenador Fabio Grosso decidió que era el momento ideal para probar a los refuerzos. Así, Mastantuono ingresó a los 58 minutos con el dorsal 30 y generó buenas ocasiones, empezando a ilusionar a los fanáticos de su nuevo equipo.

Franco Mastantuono está a préstamo en Fiorentina desde Real Madrid hasta junio de 2027 sin opción de compra. @acffiorentina En la conferencia de prensa, “Mastan” reveló cómo fue su salida del merengue: “Cuando hablé con el Real, fue una charla cordial y amistosa. Decidí dejar el club, tenía muchas opciones y les doy las gracias a todos los que han mostrado interés. Pero cuando hablé con la Fiorentina y el entrenador, el proyecto me impresionó mucho y, por lo tanto, tomé la decisión una semana antes del anuncio”, reveló.

En su primera temporada con el equipo madrileño fue de mayor a menor. Comenzó de titular, el entrenador Xabi Alonso no encontró resultados rápido y decidió sentarlo en el banco de suplentes. En 35 partidos, el argentino tan solo pudo hacer tres goles y repartió una asistencia. El presidente Florentino Pérez tuvo la necesidad de volver a estructurar al plantel, por la propuesta en la reelección de su mandato, y decidió que Mastantuono tenía que irse a préstamo para ganar rodaje.

Franco Mastantuono en el Real Madrid. Una vez en Florencia, en donde permanecerá hasta julio de 2027, el exRiver aseguró que quiere dejar su huella en la ciudad: “Uno de los máximos referentes de este club es Batistuta, una leyenda de la Fiorentina. He hablado con los argentinos que han jugado en este equipo y me han hablado maravillas, eso me ayudó a tomar la decisión. Me encantaría formar parte de la historia del club”, concretó.

Mastantuono y su video viral en la playa Luego de su debut en Copa Italia, el jugador de 19 años aprovechó que tenían una semana más de descanso hasta el arranque de la Serie A y se lo vio por Forte Marmi, una de las playas de la región Toscana, en donde comenzó a jugar a la pelota con unos hinchas que lo reconocieron. @passione.fiorentina Mastantuono si diverte con i bambini sulla spiaggia di Forte audio originale - passionefiorentina En su presentación fue consultado por este divertido momento y dijo: “Estaba jugando con unos chicos, como hace cualquiera. Soy una persona normal, aunque no se vean muchas imágenes así”, aseguró Mastantuono.