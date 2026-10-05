El insólito sponsor que podría llegar a Corinthians tras la prohibición de las apuestas en Brasil + Agregar ámbito en









Ante la reciente Medida Provisional del Gobierno brasileño que prohíbe la publicidad de casas de apuestas a partir del 6 de octubre, la plataforma +18 Fatal Model presentó una millonaria propuesta para adueñarse del frente de la camiseta del "Timão", extendiendo una oferta similar al Flamengo.

Ante la prohibición de las apuestas en Brasil, la plataforma de citas para adultos Fatal Model envió una oferta al Corinthians para ser main sponsor a cambio de u$s22millones. X

El fútbol profesional en Brasil atraviesa un drástico cambio de escenario financiero que ha sacudido las estructuras comerciales de sus clubes más populares. A raíz de una Medida Provisional (MP) anunciada por el Gobierno federal que prohíbe la operación y la publicidad de las apuestas de cuota fija y los casinos virtuales a partir del 6 de octubre, las instituciones deportivas se vieron obligadas a buscar alternativas de urgencia para cubrir millonarios agujeros presupuestarios.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

En este contexto de incertidumbre económica, la plataforma de acompañantes y contenido para adultos Fatal Model generó un fuerte impacto mediático al presentar una propuesta formal de 120 millones de reales (aproximadamente u$s22 millones) para asumir como patrocinador principal en el frente de la camiseta del Corinthians durante un año.

La decisión gubernamental afecta de manera directa a la mayoría de las entidades de la Serie A. Actualmente, Corinthians tiene como patrocinador principal a Esportes da Sorte, en un acuerdo comercial que le reporta al club R$ 150 millones (u$s 27,5 millones) anuales, con posibilidad de alcanzar los R$ 200 millones (u$s 36,7 millones) mediante bonificaciones. Dicha firma representa el 54,2% de los R$ 276,7 millones (u$s 50,8 millones) proyectados por el club en ingresos por indumentaria para 2026.

Con un contrato firmado originalmente hasta diciembre de 2029, la empresa de apuestas ya había advertido a la directiva sobre la inminencia de la regulación gubernamental. La cúpula del Timão confiaba en obtener un periodo de transición para adaptar los contratos vigentes; sin embargo, la firmeza de la Medida Provisional aceleró la búsqueda de nuevos ingresos para la parte frontal de la camiseta.

La irrupción de Fatal Model no es ajena para Corinthians. Los propietarios del sitio +18 ya mantienen una relación comercial establecida con el club a través de Fatal Fans. Lance No obstante, la irrupción de Fatal Model no resulta del todo ajena para la institución paulista. Los propietarios del sitio +18 ya mantienen una relación comercial establecida con el club a través de Fatal Fans, firma del mismo grupo económico que gestiona contenidos para adultos y cuya marca figura en los pantalones cortos del equipo masculino por un valor de R$ 22 millones (u$s 4 millones) hasta finales de 2027.

De concretarse la nueva propuesta para el pecho de la camiseta, los R$ 120 millones (u$s22 millones) se sumarían al contrato actual de R$ 22 millones (u$s 4 millones). De este modo, el Corinthians pasaría a percibir un total de R$ 142 millones (u$s 26 millones) por año provenientes de la mencionada plataforma. Además del fútbol masculino, el vínculo se extiende al plantel femenino. En dicha disciplina, la empresa promueve campañas de concientización contra la violencia de género en lugar de exhibir su logotipo corporativo, e incluso se ha ofrecido a asumir la carga salarial de la delantera Gisela Robledo en el marco de su renovación contractual hasta agosto de 2027. Efecto dominó en la Serie A y vías judiciales La estrategia de expansión del grupo de contenido para adultos también ha alcanzado a otros gigantes de Brasil. Según trascendió, la empresa hizo llegar una oferta similar de R$ 100 millones (u$s 18,3 millones) al Flamengo, club que actualmente cuenta con el auspicio de la casa de apuestas Betano y que enfrenta un escenario idéntico debido a las decisiones regulatorias. Al menos 16 clubes de la primera división brasileña se encuentran analizando alternativas para suplir la pérdida de los ingresos derivados de las apuestas deportivas. Mientras la dirigencia de Corinthians evalúa el impacto institucional y financiero de aceptar a una firma de entretenimiento para adultos como su sponsor principal, las empresas del sector de apuestas planean recurrir al Supremo Tribunal Federal (STF) con el fin de suspender la prohibición. Por su parte, la Medida Provisional dictada por el Poder Ejecutivo deberá ser sometida a debate y ratificación en el Congreso Nacional en un plazo máximo de 120 días. Mientras tanto, el fútbol brasileño permanece en una encrucijada donde la moral, la regulación estatal y las urgencias presupuestarias redefinen el mapa del patrocinio deportivo.

Temas Fútbol

Brasil

Corinthians

Flamengo

Apuestas