El último baile de Lionel Messi: la Selección argentina prepara una fiesta inolvidable y un once con sello de campeón ante Benín

Con el regreso de referentes históricos y un vestuario movilizado, el plantel albiceleste ajusta detalles en Ezeiza para la emotiva despedida del 10 en el estadio Monumental.

La Selección argentina atraviesa horas de profunda emotividad en el predio de Ezeiza. Tras sumarse a la concentración este domingo, Lionel Messi encabeza las últimas prácticas previas al amistoso de este martes a las 20 frente a Benín , en un estadio Monumental con localidades totalmente agotadas.

El encuentro marcará la presencia número 208 del rosarino con la camiseta albiceleste , en una jornada pensada como un homenaje integral a su legendaria trayectoria.

Para este compromiso, Lionel Scaloni planea rodear al capitán con varios de los pilares con los que conquistó la gloria máxima. La alineación titular presentaría los regresos de Rodrigo De Paul y Nicolás Otamendi , quienes no venían sumando minutos en las convocatorias previas.

De Paul ingresaría en el mediocampo por Nicolás Paz, mientras que Otamendi ocupará un lugar en la zaga central en reemplazo de Lisandro Martínez , en lo que también representará un choque con sabor a despedida para el experimentado defensor.

El encuentro marcará la presencia número 208 del rosarino con la camiseta albiceleste, en una jornada pensada como un homenaje integral a su legendaria trayectoria.

Emiliano Martínez; Agustín Giay, Cristian Romero, Nicolás Otamendi y Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Enzo Fernández y Alexis Mac Allister; Lionel Messi, Julián Álvarez y Lautaro Martínez.

La inclusión del juvenil Agustín Giay responde a las bajas en el lateral derecho, ya que Nahuel Molina cumple una sanción y la Roma no autorizó su cesión. Tampoco estará disponible Leandro Paredes por suspensión, aunque el volante dijo presente en el predio para acompañar al grupo. Por su parte, Ángel Di María confirmó que asistirá al Monumental tras cumplir su compromiso con Rosario Central.

El cierre de esta fecha FIFA —que incluyó contundentes goleadas por 4-0 ante Bolivia y 7-0 frente a Burkina Faso— tendrá como preámbulo el tradicional asado en el predio de Ezeiza, donde la AFA reunirá a los campeones del mundo y a sus familias. Además, el equipo lucirá una camiseta de edición especial con franjas verticales, el Sol de Mayo en el pecho y laureles bordados junto al histórico dorsal número 10.