Así fue el asado de la Selección argentina para despedir a Lionel Messi: los detalles de la intimidad del plantel

El capitán se sumó a la concentración antes de su despedida ante Benín. Dibu Martínez mostró la cena y el presidente de la AFA se hizo cargo de las brasas.

Lionel Messi se incorporó a la concentración de la Selección argentina en Ezeiza.

Lionel Messi se sumó a la concentración de la Selección argentina y compartió un asado con sus compañeros antes del amistoso del martes frente a Benín en el Monumental, que marcará su despedida de la Albiceleste. Los videos de la intimidad del plantel mostraron el particular menú y hasta a Claudio “Chiqui” Tapia frente a la parrilla.

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La cena tuvo lugar en el predio de Ezeiza, donde el capitán se incorporó al grupo para comenzar a preparar su último encuentro con la camiseta argentina. Emiliano “Dibu” Martínez fue uno de los encargados de revelar algunos detalles del tradicional ritual que acompaña habitualmente las concentraciones del seleccionado.

El arquero mostró parte de la preparación a cargo del cocinero Diego Iacovone, con la asistencia de Antonia Farías, otra de las responsables de la cocina de la delegación argentina: “Pollito hay hoy, no más”, bromeó Dibu mientras recorría el sector de la parrilla.

Sin embargo, el menú era bastante más amplio. Además del pollo, los jugadores tuvieron bife, matambre de cerdo, mollejas, chorizos y morcillas en una cena especialmente preparada para recibir al capitán antes de su despedida.

Otro de los protagonistas de los videos fue Claudio “Chiqui” Tapia. El presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) mostró en sus redes sociales cómo se preparaba la comida e incluso apareció frente a las brasas mientras colaboraba con el asado.

Chiqui Tapia también apareció frente a la parrilla durante la cena. @chiquitapia

“Todo para mis chicos”, escribió Tapia junto al video. Las imágenes rápidamente comenzaron a circular por las redes sociales en la previa de una jornada especial para Messi y para el plantel que conquistó, entre otros títulos, el Mundial de Qatar 2022.

La Selección prepara la despedida de Lionel Messi

Después del asado, la Selección argentina tendrá este lunes su última práctica antes del encuentro frente a Benín. Lionel Scaloni aprovechará el entrenamiento para terminar de definir la formación que saldrá al campo de juego del Monumental.

Además de Messi, en las últimas horas también se incorporaron Giovani Lo Celso y Rodrigo De Paul, por lo que el entrenador comenzará a trabajar con el plantel de cara al último compromiso de esta fecha FIFA.

El amistoso contra Benín se disputará este martes desde las 20 en el estadio Monumental y tendrá como principal atractivo la despedida del rosarino con la camiseta de la Selección argentina.

Messi tendrá ante Benín su despedida con la camiseta de la Selección argentina. X

Cómo llega Argentina al último partido de Messi

El conjunto dirigido por Scaloni llega al encuentro después de dos contundentes victorias durante esta ventana internacional. Primero derrotó 4-0 a Bolivia en Córdoba con goles de Lautaro Martínez, Nicolás Paz, Cristian Romero y José López.

Luego, la Albiceleste goleó 7-0 a Burkina Faso en el Monumental, con tantos de Lautaro Martínez, Gianluca Prestianni, Nicolás Paz, Julián Álvarez, Franco Mastantuono y Giuliano Simeone, además de un gol en contra de Diallo.

Ahora todas las miradas estarán puestas en Messi. El capitán tendrá su última presentación con la camiseta argentina ante el público local y el plantel comenzó a vivir la previa con uno de sus rituales habituales: un asado compartido en Ezeiza antes de una noche que promete estar cargada de emoción.