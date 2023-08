“No hice el festejo en el alambrado porque me iban a amonestar", dijo Cavani

El delantero uruguayo de Boca Juniors, Edinson Cavani, admitió esta noche que no se trepó al alambrado una vez que marcó la segunda conquista en la victoria 3-1 sobre Platense, porque sabía que el árbitro Fernando Espinoza lo "iba a amonestar" y podía complicar su continuidad en el partido de la primera fecha de la Copa de la LPF.

"No hice el festejo en el alambrado porque me iban a amonestar y el partido se podía complicar" resaltó el exatacante del París Saint Germain, que prefirió no emular a su compatriota y amigo Sergio "Manteca" Martínez, un implacable goleador xeneize, de principios de la década del '90.