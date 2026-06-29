Orlando Gill, el héroe de Paraguay ante Alemania: "Eliminamos a un campeón" + Agregar ámbito en









El arquero de la Albirroja atajó dos penales en la tanda decisiva para que su selección se imponga por 4-3 en el marcador ante los teutones y se clasifique a octavos de final.

El arquero de Paraguay, Orlando Gill fue la figura de la victoria ante Alemania en dieciseisavos de final. @albirroja

Paraguay le ganó 4-3 en penales a Alemania por dieciseisavos de final del Mundial 2026 este lunes gracias a la actuación de su arquero, Orlando Gill que atajó dos tiros en la tanda decisiva. El jugador de San Lorenzo afirmó que fue un partido difícil pero que los dirigidos por Gustavo Alfaro supieron aguantar.

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“Fue un partido muy complicado, supimos aguantarlo. Abrimos el marcador, ellos encontraron el empate, pero supimos sostener y gracias a Dios fuimos a ganar la tanda de penales”, declaró el arquero post partido.

“Fue una charla antes de que inicie la tanda con los arqueros, con el preparador de arqueros. Fue mucho de intuición, mucho de preparación”, explicó Gill sobre su actuación en los penales. Y agregó que el detalle fundamental para la clasificación fue haber estudiado cada aspecto de cada jugador.

Un remate de Havertz y uno Woltemade fueron los que atajo el oriundo de la ciudad de San Lorenzo, como el club en el que juega en el fútbol argentino. “Es un privilegio, la verdad es que eliminamos a un campeón y esto va dedicado para todo el pueblo paraguayo”, declaró con la bandera de su país colgada alrededor del cuello.

Además de la dedicatoria al pueblo guaraní, el arquero sumó: “Esta clasificación es especial para un sobrino mío que le está pasando muy mal, internado, pero vamos a ser mejores pronto y yo prometí que si era figura, esta clasificación iba a ser para él”.

paraguay Paraguay es el primer seleccionado que logra eliminar a Alemania en una tanda de penales en un Mundial. @albirroja La revancha de Orlando Gill en una tanda de penales Orlando tuvo su segunda oportunidad. Su última tanda de penales había sido contra River por los octavos de final del Torneo Apertura de este año. Aquella tarde, el arquero azulgrana atajó dos remates pero no fueron suficientes para que su equipo se clasifique a la siguiente ronda. En Boston, hubo revancha para Gill. Dos penales atajados, clasificación a octavos de final de un Mundial y en el camino dejaron afuera a una selección campeona del mundo.