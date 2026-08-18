Diego Simeone habló del futuro de Julián Álvarez en el Atlético de Madrid + Agregar ámbito en









El delantero de la Selección Argentina no estará presente en el debut del equipo del "Cholo", por LaLiga de España, este miércoles. El entrenador salió a hablar sobre su situación.

Simeone habló del futuro de Julián Álvarez en el Atlético de Madrid

El entrenador del Atlético de Madrid, Diego "Cholo" Simeone, confirmó que Julián Álvarez no estará disponible para jugar en el debut ante el Málaga en LaLiga, además de hablar sobre el futuro del delantero en el club.

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En conferencia de prensa realizada en el día de la fecha, Simeone recibió preguntas sobre la gran novela entre el delantero de la selección argentina, Julián Álvarez, y un presunto traspaso hacia el Barcelona que generó diversas opiniones y polémicas desde las declaraciones en medio del Mundial 2026.

El técnico del "Colchonero" comenzó hablando de la posición que ocupa en esta situación y desde dónde trabaja y cómo ve al cordobés: "Yo me encargo de la parte deportiva y de la parte personal; como persona que es, es un chico extraordinario. Estuvimos hablando con Julián, como siempre lo hacemos".

En este sentido describió al futbolista y el tipo de equipo que planea para esta temporada: "Fue y es el mejor jugador que tenemos y sigo pensando en armar un equipo alrededor de él, pensando en toda su potencia, calidad, jerarquía, talento y todo lo que le dio al equipo estos años que estuvo en el Madrid".

Por otro lado, fue consultado sobre la postura de Ángel Gil Marín respecto a no vender a la "Araña": "Si el dueño del club habla tan tajante de la manera que lo hizo, creo que no hay más; está claro lo que expresó". Además, agregó como ejemplo: "Esto es como cuando vas a juicio: no ha lugar".

De esta manera, reiteró el lugar en el que se posiciona como entrenador: "Nosotros nos comportamos desde lo deportivo, intentando cuidar a la persona, cuidar al jugador, esperar que esté en condiciones para que él siga cuidando el nombre que tiene, el futbolista que es y lo que nos dio". Además, se refirió al debut del equipo en LaLiga contra el Málaga y a la no convocatoria que viene teniendo el argentino tanto en los amistosos de pretemporada como en este enfrentamiento: “Entendemos que para este partido no lo vemos en condiciones de poder jugar o participar; todavía le faltan unos puntitos más de entrenamiento y espero que en estos cuatro días ya evolucione un poco más, para estar cerca de lo que queremos y que llegue de la mejor manera al domingo”. También fue consultado sobre la relación entre Julián Álvarez y el hincha del "Atleti": "La gente opinará y pensará lo que tenga que pensar. Yo creo que soy muy respetuoso con la opinión de todos. Siempre lo he sido en todos los espacios que nos ha tocado", esto último sobre las salidas de Diego Costa, Griezmann —"hoy Julián".