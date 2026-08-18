Polémica en Brasil por el contrato de Memphis Depay: Corinthians dio marcha atrás por presión de los hinchas + Agregar ámbito en









El club paulista había decidido no renovarle su millonario contrato al neerlandés, sin embargo por las quejas del jugador y la presión de los hinchas los dirigentes dieron marcha atrás.

Polémica en Brasil por el contrato de Memphis Depay: Corinthians reculó por presión de los hinchas

El Corinthians de Brasil dio marcha atrás tras anunciar que abortaba la renovación del contrato de Memphis Depay, reabrió las negociaciones y su presidente, Osmar Stabile, anunció la noche del lunes un acuerdo para la permanencia del internacional neerlandés. A falta de anuncio oficial, Depay, de 32 años, finalmente se mantendría en el equipo brasileño hasta junio de 2028.

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"Agradecemos al equipo de Memphis Depay y a él personalmente. Tuvimos una reunión personal y él consiguió reducir los números", dijo Stabile al informar del acuerdo a la prensa local. "Hicimos lo que era mejor para Corinthians", agregó el dirigente.

La decisión final del Corinthians sobre Memphis Depay Según consignó ESPN, el contrato de Depay ascenderá a unos u$s25 millones, más premios por objetivos. "La cuestión financiera era lo más importante (...), porque no tenía sentido cerrar cualquier contrato si no podíamos pagar en el futuro", expresó Stabile.

El contrato de Depay ascenderá a unos u$s25 millones. Instagram de Memphis Depay La semana pasada, tras meses de negociaciones, el Corinthians había anunciado su decisión de descartar la renovación de Depay por razones económicas.

El atacante acusó entonces a la directiva de "incumplir" un acuerdo previo y anticipó que tomaría medidas.

Depay llegó en septiembre de 2024 al club paulista, uno de los más populares de Brasil, tras una exitosa carrera en Europa con PSV Eindhoven, Manchester United, Olympique de Lyon, Barcelona y Atlético de Madrid. En total, disputó 79 partidos con la camiseta del "Timao". Marcó 20 goles y aportó 15 asistencias, además de participar en los títulos del Campeonato Paulista y la Copa de Brasil en 2025 y la Supercopa de 2026. Continuará bajo las órdenes de Fernando Diniz. El Corinthians se prepara para jugar el jueves la vuelta de su serie de octavos de final de la Copa Libertadores, en casa, ante Rosario Central. La ida acabó en empate 0-0.