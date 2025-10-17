Fútbol: Lanús homenajea a las mamás en su día con una acción especial de Mapei







En el partido de este viernes, el “Granate” saldrá a la cancha con una camiseta intervenida: el logo del sponsor será reemplazado por la palabra “Mami”. La iniciativa combina emoción, creatividad y marketing deportivo.

Las imágenes del partido prometen captar un momento único y cargado de simbolismo, donde fútbol y afecto se entrelazan en una propuesta de comunicación creativa.

El Club Atlético Lanús rendirá homenaje a las mamás en su día con una propuesta tan original como emotiva. En el encuentro de este viernes 17 de octubre, los jugadores saldrán al campo de juego con una camiseta especial: en lugar del logo habitual de Mapei, su sponsor principal, se leerá la palabra “Mami”, en un guiño afectivo por el Día de la Madre.

La acción se enmarca en el concepto “El sponsor que no se ve, pero siempre está”, con el que la compañía italiana cede su espacio en la camiseta al verdadero primer sponsor: las madres.

Con esta intervención, Mapei y el club granate buscan fusionar el espíritu deportivo con la calidez de la fecha, generando una conexión emocional con los hinchas y sus familias.

“Queremos homenajear a las mamás de los fanáticos y destacar ese rol silencioso, pero fundamental, que siempre está detrás del esfuerzo y la pasión”, señalaron desde la empresa.

lanus remera Una marca con presencia y desarrollo en Argentina Mapei, empresa italiana líder en la fabricación de productos químicos para la construcción, está presente en la Argentina desde 1999. Cuenta con una planta industrial en Escobar, que alberga un laboratorio de Investigación y Desarrollo de aditivos y un centro de capacitación referente para el sector. Además, dispone de centros de distribución en Córdoba y Mendoza, y actualmente avanza con la construcción de una nueva planta productiva en Santiago del Estero. A nivel regional, la compañía inauguró recientemente una sede en Santiago de Chile, fortaleciendo su estrategia de expansión y reafirmando su compromiso con la innovación, la calidad y la sustentabilidad en la industria de la construcción.

