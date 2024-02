Peligra Nigeria como rival de la Selección Argentina para marzo

Argentina juigará ante El Salvador el 22 de marzo en el estadio Lincoln Financial Field de Filadelfia y luego ante Nigeria el 26 en el Coliseo de Los Ángeles.

El problema no es imposible de resolver, pero su resolución es compleja. Ante esto, empieza a correr peligro su enfrentamiento con la Albiceleste. Por lo pronto, queda tiempo, pero no demasiado, sobre todo porque el seleccionado nigeriano todavía no firmó el contrato para el amistoso, a la espera de poder resolver el problema.