El famoso tenista estadounidense que reveló sentir vergüenza del trabajo de su novia

La pareja más famosa del mundo del tenis y una situación que sorprendió a todos los fanáticos del deporte.

La revelación de una figura del tenis sobre un aspecto particular de su novia. Clive Brunskill/Getty Images

En el tenis, como en todos los deportes, la mayoría de sus protagonistas se encuentran dentro de la cancha, ya que deberían ser el principal centro de atención. Sin embargo, muchas veces, las personas que rodean a los atletas también adquieren cierta relevancia.

Taylor Fritz es una de las gratas apariciones que tuvo el circuito en el último tiempo. Se ubica cuarto en el ranking ATP y goza de un presente muy próspero, además de un futuro aún más prometedor. Pero no todo pasa por las raquetas para uno de los mejores del mundo, quien sufre un hecho insólito con su pareja, la influencer Morgan Riddle.

Taylor Fritz Morgan Riddle Matthew Stockman/Getty Images La pareja es una de las famosas del circuito ATP. Matthew Stockman/Getty Images Un amor de pandemia: cómo se conocieron Taylor Fritz y Morgan Riddle Considerada por The New York Times como "la mujer más famosa del tenis masculino", conoció al deportista en una aplicación de citas para celebridades solteras. Ella era una personalidad que se destacaba en TikTok e incursionaba en el modelaje.

El amor floreció rápido y fue un pilar fundamental en la carrera de Fritz. Lo acompañó en el ATP Tour de 2021 y dejó su trabajo para estar más cerca de él. Si bien no era una experta en el deporte, su objetivo era acercar la disciplina a quienes no tuvieran tanto conocimiento de sus reglas, culturas o formas de vivirlo.

La vergüenza del tenista con el día a día de la influencer Es normal ver a la figura del tenis participar activamente de la vida de influencer de su pareja. Riddle suele estar acompañada de su novio en los vídeos tendencia que hace para la plataforma TikTok, aunque esto no es algo que le guste mucho. "Eso da un poco de vergüenza. No quiero hacerlo", reveló el tenista.

Morgan cuenta con 477 mil seguidores en Instagram y más de 600 mil en la aplicación de vídeos, donde suma 23 millones de likes. Además, tiene una particular batalla contra los medios que difunden las competencias de tenis. Fue advertida múltiples veces por los derechos de autor de los certámenes, debido a que muestra lo que sucede durante los partidos de Fritz. Si bien considera las medidas exageradas, ya no le permiten grabar durante los juegos.

