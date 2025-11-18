ANSES confirmó la continuidad de un beneficio exclusivo para jubilados en noviembre 2025

La entidad ofrece reintegros y promociones, para que los adultos mayores puedan ahorrar en sus compras diarias, sin gestiones ni trámites adicionales.

Las jubilaciones de ANSES aumentarán un 2,08% este mes, de acuerdo al dato de la inflación analizado por el INDEC.

En medio de un contexto económico donde cada peso cuenta, la Administración Nacional de la Seguridad Social ( ANSES ) busca acompañar a los jubilados y pensionados con oportunidades de ahorro en este noviembre 2025.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Una de esas herramientas es el programa Beneficios ANSES , que permite acceder a reintegros y descuentos en más de 7.000 comercios de todo el país. La propuesta apunta a que los adultos mayores puedan comprar productos esenciales, desde alimentos hasta artículos de limpieza, a precios más accesibles y con promociones especiales utilizando la tarjeta donde cobran sus haberes.

Además, la entidad anunció un aumento del 2,08% en el monto de sus prestaciones, correspondiente al dato de la inflación de septiembre analizado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos ( INDEC ).

Beneficios ANSES es un programa de descuentos diseñado por el Ministerio de Capital Humano con el objetivo de cuidar el bolsillo de los jubilados y pensionados. Los titulares pueden acceder a promociones en más de 7.000 puntos de venta distribuidos en todo el país, incluyendo farmacias, perfumerías y comercios de barrio.

Los descuentos se aplican de manera automática al pagar con la tarjeta de débito en la que se perciben los haberes, por lo que no es necesario inscribirse ni presentar cupones. Entre las ofertas vigentes, se destacan un 10% de ahorro en supermercados y hasta un 20% en productos de limpieza e higiene personal.

ANSES.jpg

A su vez, quienes cobran su prestación a través del Banco Nación pueden acceder a un 5% de reintegro adicional utilizando sus tarjetas de débito o crédito y pagando con QR a través de la aplicación BNA+ en las cadenas Carrefour, Coto, Josimar, Chango Mas, La Anónima, Disco, Jumbo, Vea y Dia. Este beneficio tiene un tope mensual de $20.000.

Por otro lado, si tu entidad es el Banco Galicia, tenés hasta un 25% de ahorro y 3 cuotas sin interés en compras con tarjetas de débito o crédito. El límite de reintegro es de $20.000 mensuales en supermercados y $12.000 en farmacias y ópticas.

Monto de las jubilaciones de ANSES en noviembre

A través de las resoluciones 338/2025 y 339/2025, publicadas en el Boletín Oficial, las asignaciones familiares otorgadas por ANSES aumentarán un 2,08% este mes, correspondiente al dato de la inflación de septiembre que analizó el INDEC.

Esto se debe a que, desde el año pasado, la fórmula de movilidad rige por el Decreto 274/24. El cual toma como referencia el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de dos meses atrás y propone un incremento en las prestaciones y beneficios sociales proporcional a este dato.

A su vez, la entidad anunció que continuará entregando el bono de ingresos adicional de $70.000 a los titulares que cobran el monto mínimo:

Jubilación mínima: $403.085,39 ( $333.085,39 del haber actualizado + $70.000 del bono adicional)

Pensión Universal del Adulto Mayor (PUAM): $336.468,31 ( $266.468,31 del haber actualizado + $70.000 del bono adicional)

Pensión No Contributiva: $303.159,77 ( $233.159,77 del haber actualizado + $70.000 del bono adicional)

Jubilación máxima: $2.241.568,43

ANSES billetes.webp

Cuándo cobro la jubilación de ANSES en noviembre 2025

Jubilaciones y pensiones que no superen un haber mínimo

DNI terminados en 0: 10 de noviembre

DNI terminados en 1: 11 de noviembre

DNI terminados en 2: 12 de noviembre

DNI terminados en 3: 13 de noviembre

DNI terminados en 4: 14 de noviembre

DNI terminados en 5: 17 de noviembre

DNI terminados en 6: 18 de noviembre

DNI terminados en 7: 19 de noviembre

DNI terminados en 8 y 9: 20 de noviembre

Jubilaciones y pensiones que superen el haber mínimo

DNI terminados en 0 y 1: 20 de noviembre

DNI terminados en 2 y 3: 25 de noviembre

DNI terminados en 4 y 5: 26 de noviembre

DNI terminados en 6 y 7: 27 de noviembre

DNI terminados en 8 y 9: 28 de noviembre

Pensiones No Contributivas