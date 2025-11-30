Boca sufrió, pero venció 1-0 a Argentinos Juniors y es semifinalista del Torneo Clausura + Seguir en









Con un gol de Ayrton Costa, el Xeneize superó al Bicho y se metió entre los cuatro mejores del torneo. En semifinales enfrentará al ganador de Racing–Tigre.

Boca es semifinalista del Torneo Clausura 2025.

En La Bombonera, Boca Juniors derrotó 1-0 a Argentinos Juniors y accedió a las semifinales del Torneo Clausura 2025 gracias al gol tempranero de Ayrton Costa. El equipo de Claudio Úbeda, que volvió a destrabar un partido a través de la pelota parada, ahora está a un solo partido de jugar la final.

El Xeneize jugará nuevamente en su estadio por un lugar en la definición del torneo, a la espera del ganador entre Racing y Tigre, que se enfrentarán este lunes a las 21.30.

Boca es semifinalista del Torneo Clausura 2025 Embed El encuentro comenzó con una clara propuesta de Argentinos Juniors, cuyo equipo dirigido por Nicolás Diez estableció una presión intensa sobre el mediocampo del Xeneize.

Boca se mostró incómodo, impreciso y sin posibilidad de progresar en los primeros minutos, aunque logró abrir el marcador rápidamente mediante un recurso que se volvió habitual en sus últimos compromisos: la pelota parada.

A los 4 minutos, un córner terminó en una doble oportunidad. El remate inicial de Miguel Merentiel fue contenido a medias por Gonzalo Siri, pero el rebote cayó en los pies de Ayrton Costa, que definió para el 1-0.

Con la ventaja, Boca encontró espacios y estuvo cerca de estirar la diferencia: Carlos Palacios estrelló un disparo preciso en el ángulo superior derecho y Milton Giménez obligó a Siri a una reacción clave tras un cabezazo a quemarropa. En la segunda mitad, Argentinos se adueñó de la pelota y llevó el desarrollo casi en exclusividad. Aunque generó varias situaciones de riesgo, se encontró con un Agustín Marchesín siempre bien ubicado y determinante para sostener el resultado. La más clara llegó a los 87 minutos, cuando Diego Porcel definió entre las piernas del arquero, que achicó con reflejos sobresalientes tras una desatención defensiva. El tramo final mostró a Boca replegado y defendiendo la ventaja mínima, mientras el "Bicho" insistía sin éxito.



