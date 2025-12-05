Sorteo del Mundial 2026: cuáles fueron los grupos más exigentes que le tocaron a la Argentina y cuáles los más accesibles

Por novena vez, el Ranking FIFA determina la conformación de los bombos. En esta ocasión, se inaugurará la participación de 46 selecciones.

El sorteo que se realizará este viernes en el Centro John F. Kennedy de Washington DC acomodará a las 42 selecciones ya clasificadas según la última actualización del Ranking FIFA , publicada el 19 de noviembre . En esta edición, donde participarán 46 equipos , la Argentina volverá a figurar como cabeza de serie al ubicarse segunda , luego de haber cedido meses atrás el liderazgo más prolongado de su historia ante España .

Será la novena vez que el ranking determine la conformación de los bombos, un rol que con el tiempo se volvió determinante hasta convertirse en el criterio rector para la distribución de los grupos.

Como excepción, los seis equipos provenientes del Repechaje irán directamente al Bombo 4 , independientemente de su ubicación en el Ranking. Esto abre la posibilidad de que convivan selecciones muy fuertes como Italia (12°) con otras de bajo coeficiente, como Nueva Caledonia (149°) .

Tomando como referencia las ocho Copas del Mundo que utilizaron el Ranking, el grupo más duro para la Argentina se dio en el traumático Corea-Japón 2002 , cuando el equipo quedó afuera en primera fase frente a Inglaterra , Suecia y Nigeria .

Otros grupos complejos fueron los de Estados Unidos 1994 (Nigeria, Bulgaria y Grecia) y Rusia 2018 (Croacia, Islandia y Nigeria).

La selección compartió zona tres veces con equipos del Top Ten del Ranking: Inglaterra (10°) en 2002, Países Bajos (3°) en 2006 y México (9°) en Qatar 2022. También se dieron dos casos donde un rival llegó mejor posicionado que Argentina, aunque igualmente el equipo fue cabeza de serie por criterios de la época: Japón en 1998 y Países Bajos en 2006.

Entre los grupos más accesibles se destacan Brasil 2014 (Bosnia, Nigeria e Irán) y Sudáfrica 2010 (Grecia, Nigeria y Corea del Sur).

El origen del sistema

El Ranking FIFA comenzó en 1992, y su primer impacto en un sorteo se dio para Estados Unidos 1994. Con fecha del 19 de noviembre de 1993, Argentina llegó novena y encabezó el Grupo D junto con Nigeria (16°), Bulgaria (23°) y Grecia (32°).

El Mundial francés inauguró el formato de 32 equipos. El sorteo en Marsella del 4 de diciembre de 1997 utilizó el ranking actualizado el 19 de noviembre de ese año.

Aunque Argentina aparecía 19°, integró el Bombo 1 debido al promedio de rendimiento en los mundiales de 1986, 1990 y 1994. El equipo de Daniel Passarella compartió zona con Japón (18°), Croacia (21°) y Jamaica (39°).

Los grupos de los últimos mundiales

Con Marcelo Bielsa como conductor, la selección llegó 2° en el ranking del 21 de noviembre de 2001, detrás de Francia, lo que la convirtió nuevamente en cabeza de serie. Sin embargo, cayó en el durísimo Grupo F con Inglaterra (10°), Suecia (16°) y Nigeria (40°), y quedó eliminada tras una victoria en el debut y luego un empate y una derrota.

Bajo el mando de José Néstor Pekerman, Argentina arribó al sorteo en 4° lugar y fue ubicada en el Grupo C, junto con Países Bajos (3°), Costa de Marfil (41°) y Serbia y Montenegro (47°).

Los neerlandeses, pese a estar terceros, quedaron en el Bombo 3 por su ausencia en 2002. La selección avanzó primera tras un sólido desempeño e incluso un histórico 6-0 a los serbios, para luego despedirse en cuartos ante Alemania por penales.

Con Diego Armando Maradona como DT, Argentina se ubicó 6° en el Ranking del 16 de octubre de 2009. Ese posicionamiento la llevó al Grupo B con Grecia (16°), Nigeria (32°) y Corea del Sur (48°).

El equipo ganó los tres partidos de la zona, eliminó a México y cayó en cuartos otra vez ante Alemania.

El sorteo del 6 de diciembre de 2013 ubicó a la selección de Alejandro Sabella como cabeza de serie tras quedar segunda en el ranking del 23 de octubre. Compartió zona con Bosnia (26°), Nigeria (42°) e Irán (51°).

Aquel recorrido culminó en la final de Río de Janeiro, donde Alemania se impuso 1-0 en tiempo suplementario.

En 2018 la FIFA modificó los criterios del Ranking para ponderar más las victorias ante rivales fuertes.

Con Jorge Sampaoli ya como DT, la actualización del 16 de octubre de 2017 colocó a Argentina 4°, ingresando así al Bombo 1. En Moscú quedó ubicada en el Grupo D junto a Croacia (18°), Islandia (21°) y Nigeria (41°). La selección pasó a octavos, pero Francia frenó su avance con un 4-3 inolvidable.

El último sorteo antes del de este viernes ocurrió el 1° de abril de 2022. El equipo de Lionel Scaloni llegó 4° en el ranking del 31 de marzo, cayendo como cabeza de serie en el Grupo C con México (9°), Polonia (26°) y Arabia Saudita (49°).

Tras la derrota inicial, el equipo se recuperó, avanzó con autoridad y terminó consagrándose campeón del mundo en una final histórica ante Francia.

Resumen de grupos de Argentina según el Ranking FIFA

1994: Argentina (9°), Nigeria (16°), Bulgaria (23°), Grecia (32°)

1998: Argentina (19°), Japón (18°), Croacia (21°), Jamaica (39°)

2002: Argentina (2°), Inglaterra (10°), Suecia (16°), Nigeria (40°)

2006: Argentina (4°), Países Bajos (3°), Costa de Marfil (41°), Serbia y Montenegro (47°)

2010: Argentina (6°), Grecia (16°), Nigeria (32°), Corea del Sur (48°)

2014: Argentina (2°), Bosnia (26°), Nigeria (42°), Irán (51°)

2018: Argentina (4°), Croacia (18°), Islandia (21°), Nigeria (41°)

2022: Argentina (4°), México (9°), Polonia (26°), Arabia Saudita (49°)