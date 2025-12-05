Sorteo del Mundial 2026: cómo quedaron todos los grupos de la primera fase

La FIFA definió la composición de los 12 grupos que darán inicio a la próxima Copa del Mundo, que por primera vez tendrá 48 selecciones y se disputará en México, Estados Unidos y Canadá.

Se definieron las zonas del Mundial 2026, que contará con 48 equipos.

La FIFA realizó este viernes el sorteo que determinó la conformación de las zonas para el Mundial 2026 , donde la selección argentina dirigida por Lionel Scaloni intentará defender la corona obtenida en Qatar 2022. Con este paso quedó definido el cuadro inaugural de la primera edición del certamen con 48 equipos , que tendrá lugar en Estados Unidos, México y Canadá .

La ceremonia se llevó a cabo en Washington y contó con la presencia de Scaloni, encargado de regresar el trofeo mundialista como marca el protocolo previo al inicio de un nuevo campeonato.

Brasil

Marruecos

Escocia

Haití

Grupo D

Estados Unidos

Australia

Paraguay

Play Off UEFA

Grupo E

Alemania

Ecuador

Costa de Marfil

Curazao

Grupo F

Holanda

Japón

Túnez

Play Off UEFA

Grupo G

Bélgica

Irán

Egipto

Nueva Zelanda

Grupo H

España

Uruguay

Arabia Saudita

Cabo Verde

Grupo I

Francia

Senegal

Noruega

Bolivia / Surinam / Irak (Playoff FIFA)

Grupo J

Argentina

Austria

Argelia

Jordania

Grupo K

Portugal

Colombia

Uzbekistán

Jamaica / Concacaf / Calificación FIFA

Grupo L

Inglaterra

Croacia

Panamá

Ghana

Quiénes son los rivales de Argentina en el Mundial 2026

Austria

El combinado austríaco vuelve a un Mundial después de 28 años de ausencia. La de 2026 será su octava Copa y su mejor campaña fue en 1954, cuando finalizó en tercer lugar

Argelia

El equipo del norte de África disputará su quinta Copa del Mundo. Su mejor actuación fue en Brasil 2014, cuando quedó eliminado en octavos de final ante Alemania.

Jordania

Jordania será otro de los debutantes en el Mundial 2026. Logró la clasificación directa en Asia.