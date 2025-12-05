Sorteo del Mundial 2026: cómo quedaron todos los grupos de la primera fase

La FIFA realizó este viernes el sorteo que determinó la conformación de las zonas para el Mundial 2026, donde la selección argentina dirigida por Lionel Scaloni intentará defender la corona obtenida en Qatar 2022. Con este paso quedó definido el cuadro inaugural de la primera edición del certamen con 48 equipos, que tendrá lugar en Estados Unidos, México y Canadá.
La ceremonia se llevó a cabo en Washington y contó con la presencia de Scaloni, encargado de regresar el trofeo mundialista como marca el protocolo previo al inicio de un nuevo campeonato.
Así quedaron todos los grupos del Mundial 2026 tras el sorteo
Grupo A
México
Corea del Sur
Sudáfrica
Play Off UEFA
Grupo B
Canadá
Suiza
Qatar
Play Off UEFA
Grupo C
Brasil
Marruecos
Escocia
Haití
Grupo D
Estados Unidos
Australia
Paraguay
Play Off UEFA
Grupo E
Alemania
Ecuador
Costa de Marfil
Curazao
Grupo F
Holanda
Japón
Túnez
Play Off UEFA
Grupo G
Bélgica
Irán
Egipto
Nueva Zelanda
Grupo H
España
Uruguay
Arabia Saudita
Cabo Verde
Grupo I
Francia
Senegal
Noruega
Bolivia / Surinam / Irak (Playoff FIFA)
Grupo J
Argentina
Austria
Argelia
Jordania
Grupo K
Portugal
Colombia
Uzbekistán
Jamaica / Concacaf / Calificación FIFA
Grupo L
Inglaterra
Croacia
Panamá
Ghana
Quiénes son los rivales de Argentina en el Mundial 2026
Austria
El combinado austríaco vuelve a un Mundial después de 28 años de ausencia. La de 2026 será su octava Copa y su mejor campaña fue en 1954, cuando finalizó en tercer lugar
Argelia
El equipo del norte de África disputará su quinta Copa del Mundo. Su mejor actuación fue en Brasil 2014, cuando quedó eliminado en octavos de final ante Alemania.
Jordania
Jordania será otro de los debutantes en el Mundial 2026. Logró la clasificación directa en Asia.
