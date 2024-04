Problemas en Boca: un defensor clave no llegó a un acuerdo por la renovación del contrato

El jugador había arregado el jueves su renovación comtractual con la dirigencia xenize, pero en las últimas horas comunicó que no firmaría bajo esas condicones. Al parecer reclama un retroactico; desde el club piensan que se quiere ir libre.

No obstante, luego de una "difíci y ardua" reunión el pasado jueves entre los tres integrantes del Consejo de Fútbol (Raúl Cascini, Marcelo Delgado y el colombiano Mauricio Serna), el defensor y su representante Maximiliano Pra, no hubo un acuerdo y hoy aseguraron que no se firmará la renovación del contrato en esos términos. Pese a estar de acuerdos en el contrato, quieren cobrar un retroactivo.

NICOLAS VALENTINI.webp Amte la negativa de firmar su contrato, el defensor Nicolás Valentii, no formará parte del plantel que enfrentará el martes a Godoy Cruz. Planeta Boca

Boca no quiere moverse de la oferta que le efectuaron a Valentini y piensan que el jugador lo que pretende es irse libre cuando caduque el vínculo.

Por el lado del defensor, negaron u la intención fuera irse libre y que quieren dejarle dinero al club, por eso pretenden que sea transferido a Europa a mitd de año.

Valentini es el que actualmente tiene mejor mercado en el Viejo Continente y ya mostraron interés por llevarselo Olympiacos de Grecia y Lazio de Italia.

Ante esta situacion, eValentini no formará parte de la convocatoria del equipo dirigido por Diego Martínez pare recibir a Godoy Cruz este martes en La Bombonera desde las 19.30, en búsqueda de la clasificación a los cuartos de final de la Copa de la Liga.

El defensor seguirá entrenando con el plantel hasta diciembre y se le cumplirá con todo su contrato hasta fin de año.

En las últimas semanas en Boca concretaron las renovaciones de Nicolás Figal, Aaron Anselmino, Ignacio Rodríguez, Marcelo Weigandt (se fue a préstamo a Iter Miami) y se encuentran cerca de acordar la extensión con Sergio Romero, Edinson Cavani y Luis Advíncula.