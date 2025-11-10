El director Shawn Levy dio detalles de su nueva película "Star Wars: Starfighter"

Para Shawn Levy , el director que recientemente nos trajo Deadpool y Wolverine , " Star Wars siempre ha sido la influencia definitoria en mi sensibilidad cinematográfica". "Siempre lo fue. Siempre lo será."

En su película de acción y ciencia ficción sobre viajes en el tiempo, The Adam Project (2022), hay una escena en la que Ryan Reynolds , Zoe Saldana y Walker Scobell conducen un camión a través de un bosque mientras son perseguidos por hombres armados con armadura en aeropatines. Recuerda mucho a la persecución en speeder de Luke Skywalker ( Mark Hamill ) y Leia Organa ( Carrie Fisher ) en Endor de El Retorno del Jedi de 1983.

"También en The Adam Project, Ryan Reynolds tiene ese bastón que básicamente es un poco como un sable de luz", señala Levy al portal EW sobre las secuencias de batalla finales.

Ahora Levy tiene la oportunidad de hacer una película de Star Wars con un guion escrito por Jonathan Tropper de The Adam Project. El cineasta se encuentra actualmente en un descanso del rodaje de Star Wars: Starfighter para promocionar la temporada final de Stranger Things , de la cual Levy es productor ejecutivo y director frecuente.

La próxima película se describe como una entrega independiente de la franquicia, protagonizada por Ryan Gosling , así como por Flynn Gray, Matt Smith, Mia Goth, Aaron Pierre, Simon Bird, Jamael Westman, Daniel Ings y Amy Adams .

"Es surrealista e impresionante entrar cada día a este set, haber creado una historia nueva y original de Star Wars que no es ni una secuela ni una precuela de nada", dice Levy. "Tengo un profundo respeto y amor por este legado histórico, pero también la oportunidad de hacer algo fresco y original, y de hacerlo con Jonathan Tropper, el guionista de The Adam Project , y con Gosling. Cada día es durísimo, pero es un sueño hecho realidad".

Shawn Levy y su despedida de Stranger Things

Star Wars: Starfighter tiene previsto su estreno en cines el 27 de mayo de 2027, pero Levy se está despidiendo de Stranger Things , una serie en la que ha trabajado durante la última década como productor y director. Tradicionalmente, dirige el tercer y cuarto episodio de cada temporada, pero para la quinta y última, dirigió el episodio 6 y codirigió el episodio 7 (el penúltimo) con los creadores de la serie, Matt y Ross Duffer.

"Decir adiós a esta serie es diferente a despedirme de cualquier película que haya hecho", comenta Levy. "Es agridulce y es una despedida, pero esta serie, incluso sin mencionar el hecho de que cambió mi vida, cambió la vida de mi empresa 21 Laps, impactó la cultura de una manera tan omnipresente y duradera. Es literalmente lo que sueñas si te interesa la narración de historias populares, que, como saben, es lo que me motiva cada mañana".

La temporada 5 de Stranger Things , Volumen I —que consta de los primeros cuatro episodios— se estrenará en Netflix el 26 de noviembre. El Volumen 2, que incluye los episodios 5 al 7, debutará en la plataforma el día de Navidad. El final de la serie se estrenará simultáneamente en cines selectos y en Netflix en la víspera de Año Nuevo.