Venezuela liberó al chofer de la embajada argentina en Caracas

Su familia anunció su liberación luego de más 13 meses de estar en cautiverio. El gendarme Nahuel Gallo permanece aún en El Helicoide.

Marino Antonio Mendoza Fuentes, chofer de la Embajada argentina en Caracas , fue liberado este miércoles del Helicoide, el centro clandestino de detención más importante del Chavismo, en Venezuela. El hombre de 40 años permaneció cautivo desde el 12 de diciembre de 2024, cuando fue detenido en su casa, por enfrentar cargos por terrorismo, acusaciones que su madre niega.

“ Mi hijo no es político, no va a marchas , no milita ni de un lado ni del otro. Es un hombre reservado que solo cumplía su horario de trabajo ”, había declarado Maricela Fuentes, que se autodefine como parte del chavismo. Mendoza Fuentes fue detenido por el régimen hace más de un año en La Pastora, Caracas , cuatro días después de la detención de Nahuel Gallo, que aún permanece en El Helicoide.

En paralelo, los familiares habían reclamado de manera reiterada la intervención de la Cancillería argentina para que tomara un rol activo en el caso al tratarse de un empleado local de la representación diplomática argentina en Caracas. El pedido apuntaba a que se le otorgara el mismo nivel de seguimiento que a otros ciudadanos nacionales detenidos por el régimen venezolano.

Con la liberación de Mendoza Fuentes, permanecen identificados al menos cuatro argentinos detenidos: el gendarme Nahuel Gallo; el empresario venezolano-argentino Roberto Baldo —cuya esposa, de nacionalidad venezolana-española, también continúa detenida—; el abogado Germán Giuliani; y Gustavo Gabriel Rivara, cuyo estado de salud física y mental genera especial preocupación entre organismos de derechos humanos.

Hasta el momento, el Gobierno argentino no emitió una comunicación oficial sobre esta excarcelación, que fue confirmada públicamente por la familia del liberado.

Denuncian que hay un cuarto argentino detenido en el centro de torturas de Venezuela

El Foro Argentino por la Defensa de la Democracia denunció que hay un cuarto argentino detenido en El Helicoide, el importante centro de torturas en Caracas, Venezuela. Según explicó la organización civil, Gustavo Gabriel Rivara, de 52 años, se encuentra bajo condiciones de aislamiento y no tiene registros oficiales sobre su paradero.

Elisa Trotta, representante de la entidad social, ubicó a Rivara en El Helicoide, situado en el centro de la capital venezolana. El hombre carece de representación familiar activa en los reclamos diplomáticos actuales.

Quién es el cuarto argentino identificado en Venezuela

Gustavo Gabriel Rivara nació en la Capital Federal el 24 de junio de 1973. A los 18 años finalizó la escuela técnica y a partir de allí, inició una formación académica en teología. Sin embargo, no duró demasiado allí, debido a la temprana muerte de su madre, hecho que cambió sus metas personales. En su momento, el joven Rivara se determinó a viajar por América en su bicicleta, en la que recorrió el continente de punta a punta durante 15 años, lo que lo convirtió en especialista en el folklore y tradiciones regionales.

Sus visitas a diversos lugares los registró en un sitio web personal. De todos modos, mantuvo un perfil bajo, ya que priorizaba las vivencias. Por otro lado, recorrer el continente también lo llevó a interesarse en los procesos políticos y en 2001 visitó Cuba e hizo lo mismo en Venezuela al año siguiente, donde fue capturado. Rivera se encontraba investigando sobre el régimen local y se desconoce cuando fue liberado debido a que no hay constancia ni de su detención ni de su excarcelación.