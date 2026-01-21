Los grandes desfiles planetarios de 2026: fechas y cómo verlos + Seguir en









Este nuevo año trae consigo muchos fenómenos que se podrán contemplar en el cielo, dando ilusiones ópticas y un momento exclusivo de disfrute.

Todos los desfiles planetarios pronosticados para este 2026.

Los movimientos planetarios son un fenómeno que llama la atención de muchas personas. Al tratarse del manto celestial que nos rodea, cada vez que hay un espectáculo natural allí es algo de lo que todos quieren ser parte. El universo tiene muchos planes para el 2026.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

En este nuevo año se pronostican varios shows en el cielo, y hay un tipo de fenómeno al que todos están especialmente atentos. Se trata de los desfiles o apariciones planetarias, un momento en el que el movimiento de los planetas dan una ilusión visual de alineamiento.

lluvia de estrellas - persona.jpg Khamkeo Vilaysing. Desfiles y apariciones planetarias: cuáles son las fechas más importantes del 2026 Los espectáculos comienzan en el segundo mes del año con un desfile de seis planetas. Venus, Mercurio, Júpiter y Saturno podrán observarse a simple vista, mientras que Neptuno y Urano requerirán el uso de binoculares o un telescopio. El 23 de febrero, Urano se verá cerca de la Luna y, tres días después, se producirá una conjunción entre la Luna y Júpiter.

Pero la secuencia de eventos no termina allí. El 19 de mayo, la Luna creciente brillará entre Venus y Júpiter poco después del atardecer. Más adelante, los días 8 y 9 de junio, estos dos planetas darán la ilusión de intercambiar posiciones en el cielo nocturno, generando el efecto visual de un “planeta doble”.

El 6 de octubre, durante la madrugada, la Luna creciente ocultará temporalmente a Júpiter en algunas regiones del mundo, un fenómeno conocido como ocultación planetaria. Luego, el 16 de noviembre, antes del amanecer, Marte y Júpiter aparecerán muy próximos en el cielo oriental y podrán observarse en las primeras horas de la mañana.

Para cerrar el año, el 4 de diciembre, la Luna creciente se unirá a Venus, mientras que Júpiter y Marte formarán otro dúo destacado, ofreciendo un último espectáculo astronómico antes de fin de año. Cómo ver los desfiles y apariciones planetarias en 2026 La mayoría de estos fenómenos podrían verse a simple vista, siempre que el cielo esté despejado y haya poca contaminación lumínica. Lo ideal es buscar un lugar con horizonte despejado, especialmente hacia el este para los eventos matutinos y hacia el oeste para los que ocurren después del atardecer. Binoculares comunes pueden ayudar a distinguir mejor los planetas, aunque no son indispensables. También es clave chequear el horario exacto de cada fenómeno, ya que algunos se dan pocos minutos antes del amanecer o justo después de la puesta del Sol. Aplicaciones de astronomía o calendarios astronómicos permiten identificar con precisión dónde mirar y reconocer cada planeta. Con un poco de planificación, estos desfiles se convierten en una excelente oportunidad para reconectar con el cielo nocturno y observar, en tiempo real, el movimiento de los cuerpos del sistema solar.

Temas Clima

Ciencia