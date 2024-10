Quién es Carlos Sainz Jr, el piloto de Fórmula 1 que ganó el GP de México y ocupará el lugar de Franco Colapinto en Williams Racing en 2025

La categoría reina del automovilismo está encendida, con la competencia de equipos muy reñida y pilotos que no dan el brazo a torcer faltando solamente cuatro fechas para que termine. Franco Colapinto , el piloto argentino oriundo de Pilar, llegó para dejar su huella en la Fórmula 1 con muy buenos resultados para ser un rookie con un corto paso por la F2.

Con el tiempo, su perseverancia y su capacidad para superar los desafíos demostraron que no era solo un hijo del nepotismo , sino un piloto con talento. Carlos quería hacerse un nombre por sus propios méritos, y lo logró. Más allá de la pista, también se destaca por su compromiso social: colabora en distintos proyectos benéficos y es embajador del Legado de María de Villota, una organización que apoya iniciativas de seguridad vial y causas humanitarias. Además, trabaja con la ONG Avanza y la Fundación Juegaterapia, que ayuda a niños en tratamientos médicos.

El piloto apodado "Chilli" por su audacia en las pistas debutó en la Fórmula 1 en 2015 con Toro Rosso, donde compartió equipo con Max Verstappen, actual tricampeón mundial. Después pasó por McLaren, donde tuvo la oportunidad de reemplazar a su ídolo de infancia, Fernando Alonso. Finalmente, Sainz dio el salto a Ferrari, ocupando el asiento de Sebastian Vettel, un lugar con mucha historia y prestigio en el mundo de la F1.

Carlos Sainz Jr: el contrato con Williams Racing que perjudica a Franco Colapinto

A principios de año, Ferrari haría uno de los anuncios más polémicos e inesperados de las últimas temporadas y el mercado de pases: Lewis Hamilton dejaría Mercedes y correría para la histórica escudería italiana en el 2025. Esto significaba que Carlos Sainz debía buscar un asiento, y rápido, ya que la competencia estaba muy reñida.

En medio de mucho rumores, asientos tomados, contratos a corto plazo y la presión de haberse quedado sin lugar de un día para el otro, Sainz decidió firmar con Williams Racing para formar parte del proyecto de James Vowels en 2025 por un año. Si bien esto en un principio no afectaba a nadie mas que a Logan Sargeant, ex compañero de Alex Albon, ahora se volvió de incumbencia nacional. Franco Colapinto tomó el lugar de Sargeant en la dupla, ya que el piloto no estaba dando los resultados esperados, pero es una incorporación con fecha de vencimiento.

Se sabe que Colapinto está buscando un lugar para la próxima temporada de Fórmula 1, ya que está ocupando el asiento de Sainz. Entre las posibles ofertas que baraja el equipo inglés asegurarle su continuidad están Visa Cash App RB F1 Team, el segundo equipo de Red Bull Racing, y Stake Kick Sauber.