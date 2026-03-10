La comunidad del fútbol argentino y de Club Atlético Colón atraviesa un triste momento tras la muerte de la jugadora Tiara Lemos (16), quien formaba parte de su plantel femenino. La confirmación oficial llegó a través de un comunicado del club
Dolor en Colón de Santa Fe por la muerte de una jugadora de 16 años
La jugadora recién comenzaba su camino profesional dentro del proyecto femenino del Club. Desde la Institución compartieron sus condolencias y aún se desconocen las causas de su deceso.
“El Club Atlético Colón, a través de su Departamento de Fútbol Femenino, lamenta profundamente el fallecimiento de Tiara Lemos, jugadora de nuestra institución. El club acompaña a sus familiares, compañeras y seres queridos en este difícil y doloroso momento”, reconoció el club en su cuenta de X.
Dolor en el plantel femenino de Colón por la muerte de Tiara Lemos
Su partida se reflejó en los mensajes de otros rincones del fútbol local: Unión, clásico rival, también sumó su voz en solidaridad al manifestar en X: “El Club Atlético Unión expresa su profundo pesar por el fallecimiento de Tiara Lemos, jugadora de Colón de Santa Fe. Acompañamos a su familia y compañeras en este difícil momento”.
La muerte de Lemos movilizó a toda la comunidad deportiva de la ciudad ya que su pérdida se dio apenas cuando comenzaba a construir su camino. A ese duelo se suma el de su pareja, Juana Álvarez, quien compartió un sentido mensaje en Instagram: “Espero que ahora te encuentres tranquila, mi amor. Me duele en el alma y en lo más profundo de mi ser no poder seguir compartiendo mi vida con vos (...) Si pudiera elegir sin cambios drásticos mi destino, sin duda me iría mil veces con vos sin importar nada".
Quién era Tiara Lemos
Lemos formaba parte del proyecto de desarrollo del fútbol femenino de Colón, una disciplina que en los últimos años creció de manera sostenida en el club, con la participación de numerosas jugadoras jóvenes en categorías formativas.
La noticia de su fallecimiento generó un fuerte impacto dentro de ese ámbito, donde la adolescente era conocida por su entusiasmo y el buen vínculo con sus compañeras. Hasta el momento, el club ni las autoridades locales difundieron información oficial sobre las causas de su muerte.
