10 de marzo 2026 - 09:16

Dolor en Colón de Santa Fe por la muerte de una jugadora de 16 años

La jugadora recién comenzaba su camino profesional dentro del proyecto femenino del Club. Desde la Institución compartieron sus condolencias y aún se desconocen las causas de su deceso.

Lemos tenía 16 años y llevaba poco tiempo en su camino profesional.

Aire de Santa Fe

La comunidad del fútbol argentino y de Club Atlético Colón atraviesa un triste momento tras la muerte de la jugadora Tiara Lemos (16), quien formaba parte de su plantel femenino. La confirmación oficial llegó a través de un comunicado del club

El Club Atlético Colón, a través de su Departamento de Fútbol Femenino, lamenta profundamente el fallecimiento de Tiara Lemos, jugadora de nuestra institución. El club acompaña a sus familiares, compañeras y seres queridos en este difícil y doloroso momento”, reconoció el club en su cuenta de X.

Dolor en el plantel femenino de Colón por la muerte de Tiara Lemos

Su partida se reflejó en los mensajes de otros rincones del fútbol local: Unión, clásico rival, también sumó su voz en solidaridad al manifestar en X: “El Club Atlético Unión expresa su profundo pesar por el fallecimiento de Tiara Lemos, jugadora de Colón de Santa Fe. Acompañamos a su familia y compañeras en este difícil momento”.

La muerte de Lemos movilizó a toda la comunidad deportiva de la ciudad ya que su pérdida se dio apenas cuando comenzaba a construir su camino. A ese duelo se suma el de su pareja, Juana Álvarez, quien compartió un sentido mensaje en Instagram: “Espero que ahora te encuentres tranquila, mi amor. Me duele en el alma y en lo más profundo de mi ser no poder seguir compartiendo mi vida con vos (...) Si pudiera elegir sin cambios drásticos mi destino, sin duda me iría mil veces con vos sin importar nada".

Embed - on Instagram: "Mi amor: Tiara No puedo creer que después de tantas cartas de amor te esté dedicando estas palabras porque ya no estás. Exactamente a las 02:00 de la madrugada del 8 de marzo dejé de saber de vos, dejaste de contestar, ya se me había echo un nudo en la garganta y llamé y averigüé hasta que me confirmaron que decidiste ya no estar acá. Te agradezco con todo mi corazón que hayas elegido tus últimos días en estar cerca de mí y hayas echo todo lo posible por seguir acá, siempre te dije que eras una piba realmente fuerte, siempre te lo recordé y demasiado especial como para que alguien más lo entienda. Creo que ninguna persona en este mundo va a entender nuestro vínculo. Fuiste mi novia, sos el amor de mi vida y vas a seguir siendo mi compañera por siempre mi amor. Voy a recordar cada detalle tuyo como si fuera lo más preciado de mi vida porque aunque no era una relación perfecta ambas sabemos que dimos todo por la otra y solo nosotras entendíamos eso. Todavía no encuentro el sentido del porqué de la nada nosotras decidimos atarnos tan fuerte a la otra, realmente me sentí distinta con vos y no me importaba que digan los demás y por eso al mes de estar en algo con vos fui y me tatué tu nombre, yo sabía que valía la pena y vos al tiempo también decidiste hacerlo, como para quedar a par de la intensidad las dos. Fue una locura todas las cosas que vivimos en poco tiempo, creo que fue el tiempo justo. No había día que no nos despertáramos con un beso y vos te rías porque estaba despeinada y después me pidas que te haga el pan con huevo y queso que te gusta con café para desayunar. Esa simpleza de estar con vos y sentirnos tan naturales era lo mejor. Espero que ahora te encuentres tranquila mi amor, me duele en el alma y en lo más profundo de mi ser,no poder seguir compartiendo mi vida con vos. Nunca jamás en la vida te voy a olvidar amor mío, y se me hace un nudo en el pecho cada vez que intento calmarme y dejar de pensar en lo que pasó. Si pudiera elegir sin cambios drásticos mi destino, sin duda me iría mil veces con vos sin importar nada. Te amo con todo lo que quedó de mí, amor mío."
Quién era Tiara Lemos

Lemos formaba parte del proyecto de desarrollo del fútbol femenino de Colón, una disciplina que en los últimos años creció de manera sostenida en el club, con la participación de numerosas jugadoras jóvenes en categorías formativas.

La noticia de su fallecimiento generó un fuerte impacto dentro de ese ámbito, donde la adolescente era conocida por su entusiasmo y el buen vínculo con sus compañeras. Hasta el momento, el club ni las autoridades locales difundieron información oficial sobre las causas de su muerte.

