Australia le concedió asilo a cinco futbolistas iraníes que escaparon de su delegación tras negarse a cantar el himno

La policía australiana ayudó a las jugadoras a salir del hotel donde se alojaba el equipo. Irán las había acusado de “traición en tiempos de guerra”.

Cinco jugadoras de la selección femenina de la República Islámica de Irán recibieron asilo en Australia tras negarse a cantar el himno nacional.

La policía australiana rescató a cinco futbolistas iraníes del hotel donde se alojaba la selección durante la Copa Asiática y las trasladó a un lugar seguro después de que solicitaran protección. Las jugadoras habían sido acusadas de “traidor en tiempos de guerra” por negarse a cantar el himno nacional antes de un partido.

El operativo fue confirmado este martes por el ministro del Interior de Australia, Tony Burke , quien explicó que las deportistas ya recibieron asilo humanitario tras varios días de conversaciones con las autoridades migratorias del país.

Entre las futbolistas que obtuvieron protección se encuentra la capitana del equipo, Zahra Ghanbari. También recibieron asilo Zahra Sarbali Alishah, Mona Hamoudi, Atefeh Ramezanizadeh y la joven Fatemeh Pasandideh , de 21 años . Las primeras cuatro tienen alrededor de 30 años.

La situación se produjo en medio de un clima de tensión política internacional , ya que la participación de la selección iraní en la Copa Asiática coincidió con el inicio de los ataques aéreos de Estados Unidos e Israel contra Irán.

Según explicó Burke en una conferencia de prensa, la Policía Federal Australiana intervino el lunes por la noche para trasladar a las jugadoras a un sitio seguro , donde permanecen bajo protección.

Las deportistas habían solicitado ayuda luego de que la delegación iraní quedara bajo la supervisión de representantes del Gobierno de Teherán que controlaban sus movimientos durante el torneo, según informaron medios australianos.

El ministro señaló que el proceso para otorgar visados humanitarios se extendió durante varios días. Finalmente, cuando la documentación fue completada durante la madrugada del martes, las jugadoras celebraron la noticia.

El funcionario agregó: "Estas mujeres son grandes atletas, grandes personas, y se van a sentir como en casa en Australia".

El episodio que desencadenó la crisis

Durante la reciente Copa Asiática, el pañuelo de Ghanbari volvió a caer en varias ocasiones, incluido el último partido de Irán frente a Filipinas el domingo, encuentro que terminó con la eliminación del equipo del torneo.

Las jugadoras de la Selección de Irán SE NEGARON A CANTAR el himno La selección de la República Islámica de Irán participaba en la Copa Asiática cuando estalló la polémica por el himno nacional. X: @AtaqueFutbolero

En paralelo, el equipo fue duramente criticado por las autoridades iraníes después de que algunas jugadoras se negaran a cantar el himno nacional antes de uno de los partidos.

Ese gesto derivó en acusaciones de “traición en tiempos de guerra”, en medio del conflicto regional que involucra a Irán, Estados Unidos e Israel.

La oferta de asilo sigue abierta para el resto del plantel

Tony Burke indicó que la posibilidad de solicitar protección sigue disponible para las otras 21 integrantes de la selección que permanecían alojadas en el hotel Gold Coast.

Sin embargo, el ministro reconoció que algunas de ellas probablemente decidan regresar a Irán.

"Estas mujeres han estado sopesando una decisión increíblemente difícil", afirmó Burke, al referirse a la compleja situación que enfrentan las jugadoras entre continuar su carrera lejos de su país o volver a su lugar de origen.