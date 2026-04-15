Racing recibe a Botafogo, por la Copa Sudamericana: hora, TV y formaciones + Seguir en









La “Academia” llega a este crucial encuentro en medio de una grave crisis tras perder los clásicos con Independiente y River.

Racing recibe a Botafogo, por la Copa Sudamericana: hora, TV y formaciones

Racing recibirá este miércoles a Botafogo de Brasil, por la segunda fecha del Grupo E de la Copa Sudamericana, en un trascendental cruce que podría ser clave para el futuro de su director técnico Gustavo Costas.

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Racing llega a este partido en un muy flojo momento, ya que pese a haber ganado en su debut en la Sudamericana 3-1 ante Independiente Petrolero de Bolivia, sufrió unas duras caídas en los clásico ante Independiente y River en el Torneo Apertura que generaron un gran malestar entre sus hinchas.

Incluso la “Academia”, que en los últimos años se había acostumbrado a dar pelea en varios frentes, está novena en la Zona B del Torneo Apertura y a solo tres fechas del final, no conseguiría el ingreso a los playoffs.

Es por esto que un nuevo golpe, esta vez en la Copa Sudamericana, podría comenzar a sembrar dudas con respecto a la continuidad de su director técnico, Gustavo Costas.

Botafogo, por su parte, debutó en la competición con un decepcionante empate como local ante Caracas de Venezuela. Como si esto fuera poco, los dirigidos por el portugués Franclim Carvalho tuvieron un flojo inicio en el Brasileirao, donde marchan undécimos.

Este enfrentamiento será una reedición de la Recopa Sudamericana 2025, en la que Racing aplastó a Botafogo con un contundente global de 4-0 gracias a los triunfo 2-0 tanto en la ida como en la vuelta. A qué hora juegan Racing vs Botafogo Hora: 19. Por dónde ver Racing vs Botafogo TV: DSports Formaciones: Racing: Facundo Cambeses; Ezequiel Cannavo, Marco Di Césare, Nazareno Colombo, Agustín García Basso; Baltasar Rodríguez, Santiago Sosa, Adrián Fernández; Santiago Solari, Adrián Martínez y Tomás Conechny. DT: Gustavo Costas. Botafogo: Raul Steffens; Vitinho, Bastos, Alexander Barboza, Caio Roque; Allan, Danilo, Santiago Rodríguez; Álvaro Montoro, Matheus Martins y Júnior Santos. DT: Franclim Carvalho. Estadio: Presidente Perón (Cilindro de Avellaneda) Árbitro: Cristian Garay VAR: Rodrigo Carvajal