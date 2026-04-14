Lapidario informe arbitral contra Marcos Rojo: todos los insultos tras su expulsión ante River + Seguir en









Sebastián Zunino detalló en su descargo los insultos que recibió por parte del defensor de Racing luego de la roja en el clásico de Avellaneda y el zaguero podría recibir una dura sanción.

Lapidario informe arbitral contra Marcos Rojo: todos los insultos tras su expulsión ante River

Marcos Rojo, defensor de Racing, quedó este lunes seriamente comprometido luego de que se conociera el informe arbitral de Sebastián Zunino, quien detalló los insultos que recibió del ex Boca tras expulsarlo en la derrota por 2-0 ante River, el domingo por la noche en el estadio Presidente Perón de Avellaneda, por la fecha 14 del Torneo Apertura.

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Según el informe publicado, Rojo fue expulsado por “conducta violenta por aplicar un golpe en el rostro de un rival con el puño cerrado”, en referencia a la acción sobre Lucas Martínez Quarta que derivó en la intervención del VAR y en la tarjeta roja directa para el defensor de Racing. El episodio se produjo en el complemento, cuando el árbitro revisó la jugada y modificó su decisión inicial.

Los insultos de Rojo al árbitro Pero la situación no terminó allí. De acuerdo al descargo arbitral, una vez sancionada la expulsión, Rojo increpó a Zunino con una serie de agravios, entre ellos: “Sos un hijo de mil puta. ¿Quién te puso acá? Sos un desastre, la concha de tu madre, cagón de mierda”. La contundencia de los dichos podría agravar la sanción que deberá resolver el Tribunal de Disciplina de la AFA en los próximos días.

El ex capitán de Boca ya había sido amonestado al término del primer tiempo por protestar de manera vehemente contra el juez, en una noche muy adversa para su equipo y también para su actuación individual, ya que previamente había quedado marcado por un error en la jugada del primer gol de River, convertido por Facundo Colidio.

En el mismo informe, Zunino también consignó la expulsión de Francisco Bersce, ayudante de campo del entrenador Gustavo Costas, por insultos hacia el cuarto árbitro. Ahora, la AFA deberá evaluar los hechos y definir cuántas fechas de suspensión recibirán los sancionados tras el clásico de Avellaneda.