La Libertad Avanza: renacen las Fuerzas del Cielo y Santiago Caputo redefine la estrategia

Santiago Caputo fuma y espera. El principal estratega de Javier Milei sostuvo al presidente tras la paliza electoral que le propinó el peronismo en la provincia de Buenos Aires y que puso a prueba no sólo el modelo sino también el estilo de gestión de La Libertad Avanza . Más política, menos confrontación y un nuevo registro discursivo escénicamente desmalezado de su entorno fueron los primeros cambios visibles que ensayó el jefe de Estado el lunes por la noche en el mensaje de cadena nacional desde Casa Rosada.

Más allá de la designación de Lisandro Catalán como ministro del Interior, una figura que no goza de la confianza de la liga de gobernadores y depende de la billetera de Luis "Toto" Caputo, el auténtico cambio de fondo en el gobierno nacional no pasó por la reestructuración del gabinete sino que operó directamente en la figura del Presidente . Un giro tangible y determinante para lo que resta del mandato articulado por Santiago Caputo en persona con Milei . El jefe de las Fuerzas del Cielo estuvo reunido a solas el fin de semana en Olivos con el primer mandatario para diseñar meticulosamente el contenido del texto de cadena nacional pero también el registro discursivo, el tono presidencial y la puesta en escena del mensaje.

Esta vez el Presidente no estuvo rodeado de la "casta" política ni económica. Ocupó a solas un atril del Salón Blanco de Casa Rosada y le habló directamente al electorado, a los protagonistas del "esfuerzo que vale la pena" , sin la difusión previa de los clásicos jeroglíficos manuscritos del Presidente, ni términos técnicos de teoría económica o apelaciones a la escuela austríaca de Ludwig Von Mises o Friedrich Hayek. Un discurso llano, de sólo 20 minutos, sin insultos al Congreso ni acusaciones contra los gobernadores pero con un férrea y explícita defensa del equilibrio fiscal.

Esta nueva estrategia de campaña, que decantará en la provincia de Buenos Aires y también en las recorridas de Milei por el interior del país, apunta recuperar el discurso del Presidente del ballotage, para hablarle no sólo al votante duro de La Libertad Avanza y ampliar el espectro del mensaje hacia el centro. Justamente el sector del electorado que perdió La Libertad Avanza en las elecciones de la provincia de Buenos Aires , los desencantados.

Fuentes del oficialismo confirmaron que esta nueva versión del Presidente, y de La Libertad Avanza, fue elaborada en línea con los ejes de la campaña, apuntando a consolidar la narrativa presidencial en un momento delicado para la gestión de cara a la votación de los vetos a la emergencia pediátrica y el financiamiento universitario en Diputados y en medio de una relación tirante con las provincias. Mientras Catalán ensaya un tibio acercamiento a los gobernadores como alternativa a la fallida estrategia de Karina Milei y Eduardo "Lule" Menem de desafiar a los mandatarios provinciales con candidatos libertarios en sus propios territorios, el Presidente resolvió junto a Caputo, su principal asesor y jefe de las Fuerza del Cielo, una reversión en carne propia del estilo comunicacional y de gobierno.

Estrategia de La Libertad Avanza

Santiago Caputo estará también al frente de la nueva estrategia de campaña de La Libertad Avanza a nivel nacional y en especial en la provincia de Buenos Aires donde Sebastián Pareja resbaló en el casting de candidatos para enfrentar a Fuerza Patria de Axel Kicillof en las elecciones desdobladas del domingo 7. El asesor impuso nuevamente la centralidad de Milei como eje de campaña más allá de los candidatos. El primer síntoma de ese viraje táctico se vio en la noche del lunes en la cadena nacional donde el Presidente evitó estar acompañado por José Luis Espert, presidente de la comisión de Presupuesto y Hacienda y primer candidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires. La ultima imagen pública del legislador había sido huyendo en moto son casco de un acto en Lomas de Zamora.

En la reunión de la mesa bonaerense de este lunes en Casa Rosada también se dejó trascender que Caputo será el estratega de campaña y se definió avanzar con una agenda de actividades con un cambio en el mensaje central: “El esfuerzo vale la pena”. Un lema deja ver la mano de Santiago Caputo y que fue replicado en varios tramos del discurso de Milei en la cadena nacional. Ese slogan jugará de la mano de “La Libertad Avanza o la Argentina retrocede” en una dinámica que incluso podría abrir las mesas de trabajo para sumar a integrantes de las Fuerzas del Cielo como Agustín Romo que todavía no pudieron ingresar.

Javier Milei vuelve a la mesa

Este jueves habrá otra reunión de la mesa bonaerense con el Presidente y Caputo para cerrar la línea discursiva, que al igual que en la cadena nacional apuntará a generar una conexión directa con la ciudadanía con un tono más pedagógico que grosero con el objetivo de explicar por qué "el esfuerzo vale la pena" y hacia dónde va esta nueva presunta versión de La Libertad Avanza 2.0.

Se comenzará a definir además una agenda de campaña para que Milei visite distinto puntos de la provincia de Buenos Aires con un entorno cuidado y a partir de encuentros de proximidad para explicar en primera persona la importancia de mantener el equilibrio fiscal y "agradecer" el esfuerzo del electorado pero dejando de lado figuras agresivas como la motosierra o frases intimidades como "el ajuste más grande de la historia".