Rafael Nadal anunció que se retira del tenis profesional

Lo anunció en sus redes sociales. Su último partido será en noviembre. "Me hace muchísima ilusión que mi ultimo torneo sea la final de la Copa Davis, representando a mi país", declaró Nadal.

"Creo que es como cerrar el círculo, porque una de mis primeras grandes alegrías como tenista profesional fue la final en Sevilla en 2004" que ganó España, la primera de las cinco ensaladeras que tiene Nadal en su haber (2004, 2008, 2009, 2011 y 2019).

Nadal se retira del Tenis Twitter

Toda la trayectoria del madrileño estuvo marcada no solo por los éxitos, sino también por las lesiones, especialmente en los últimos años, en los que apenas pudo competir.

"La realidad es que han sido unos años difíciles, especialmente estos dos últimos. No he sido capaz de jugar sin limitaciones", admitió el tenista con el récord de victorias en Roland Garros (14).

Todo esto lo llevó retirarse: "Es una decisión que evidentemente es difícil, que me ha llevado tiempo tomarla. Me siento un super afortunado por todas las cosas que he podido vivir", añadió.

El récord de Nadal en el Roland Garros

Si bien no pudo ganar su último Roland Garros, tras perder 6-3, 7-6, 6-3 ante el cuarto cabeza de serie Alexander Zverev en la primera ronda del torneo parisino, es el jugador que posee récord de victorias en dicho Grand Slam.

En 19 intervenciones en el torneo, Nadal levantó la Copa Mosqueteros en 14 ocasiones, número histórico, y ganó u$s 23,7 millones. Eso representa aproximadamente el 18% de las ganancias de su carrera de u$s 134,7 millones, las segundas de todos los tiempos detrás de los u$s 181,6 millones de Novak Djokovic.

El dinero del premio que Nadal ganó sólo en Roland Garros ocupa el puesto 21 en la lista de ganancias de todos los tiempos entre los tenistas masculinos en todos los torneos.

Sus 14 títulos en Roland Garros son la mayor cantidad que cualquier jugador haya logrado en un mismo evento. Nadal ganó cuatro torneos sin perder un set y salió victorioso en siete finales en las que cedió 10 juegos o menos a su oponente. Ambos récords de la Era Abierta para todos los majors.