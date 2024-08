Reapareció la madre biológica de Simone Biles después de 20 años y le hizo un contundente pedido

Tras una destacada presentación en los Juegos Olímpicos de París, Simone Biles estuvo en el centro de las noticias tras ganar tres medallas de oro y una de plata, reafirmando su posición con una de las mejores gimnastas de todos los tiempos. Su madre biológica se pronunció tras el éxito: "Me gustaría hacer las paces con ella".

En una entrevista exclusiva que brindó a Daily Mail, reveló que desde el 2022 trabaja como cajera de un supermercado y que tiene intenciones de acercarse a su hija. “La estoy esperando (a Simone) y tengo paciencia. No podés presionar a nadie. Me hubiera gustado ser parte de todo lo que vivió, pero solo debo esperarla”, aseguró Shannon.

“Le pediría que me perdone y le preguntaría si podemos seguir adelante, sin que me juzgue por mi pasado”, continuó y admitió que tiene su número de teléfono, pero decidió no la llamarla "para respetarla".

Dónde ver "Simone Biles vuelve a volar"

"Simone Biles vuelve a volar" registró miles de vistas en la plataforma Netflix tras su estreno que coincidió con el desarrollo de los Juegos Olímpicos 2024. La docuserie no solo es un retrato de una atleta de élite, sino también una exploración de las presiones, las expectativas y los desafíos que enfrentan las mujeres en el deporte.

Simone Biles Con cuatro medallas de oro en los Juegos Olímpicos de Río, Biles se convirtió en la gimnasta estadounidense con más medallas de oro en unos únicos Juegos Olímpicos. Twitter

Los dos capítulos ya estrenados invitan a reflexionar sobre la importancia de la salud mental, la búsqueda del equilibrio y la lucha por perseguir los sueños a pesar de los obstáculos. A lo largo de 45 minutos, la docuserie presenta entrevistas con Biles, su familia, entrenadores, psicólogos y otros atletas.

También ofrece imágenes de archivo, filmaciones de entrenamientos y competencias, y momentos íntimos de la vida de Biles, tanto dentro como fuera de las pistas de gimnasia.