Revés para el presidente de San Lorenzo: la Justicia lo citó a indagatoria por la causa de una presunta coima







El titular del club azulgrana deberá presentarse el próximo 6 de noviembre ante los tribunales por una causa por presunta administración fraudulenta.

Se busca determinar si existió un uso indebido de los recursos del club durante su gestión.

El presidente de San Lorenzo de Almagro, Marcelo Moretti, fue citado este jueves a declaración indagatoria en el marco de una causa judicial por presunta administración fraudulenta. La audiencia fue fijada para el jueves 6 de noviembre a las 11.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

La denuncia fue presentada por integrantes de la oposición interna del club, encabezados por César Francis y Christian Mera, quienes acusan al dirigente de haber cometido irregularidades en el manejo de los fondos de la institución.

El expediente quedó radicado en los tribunales ordinarios y busca determinar si existió un uso indebido de los recursos del club durante su gestión.

Gestión marcada por conflictos y deudas Desde su llegada a la presidencia, Moretti enfrentó una serie de crisis institucionales y financieras que profundizaron los problemas del club de Boedo. Las inhibiciones por deudas impagas ante organismos locales e internacionales limitaron la política deportiva y provocaron un fuerte descontento entre los socios.

A los inconvenientes económicos se sumaron denuncias por falta de transparencia, decisiones controvertidas en la contratación de jugadores y un creciente distanciamiento con la masa social. Muchos socios describen la actual conducción como cerrada y alejada del espíritu participativo que históricamente caracterizó al club.

El dirigente había pedido licencia temporal a su cargo meses atrás, en medio de una escalada de críticas, aunque posteriormente retomó la conducción. Su regreso generó malestar en amplios sectores de la hinchada y la oposición, que interpretaron el movimiento como una provocación en un contexto ya marcado por la desconfianza. En las últimas semanas, distintos grupos internos volvieron a reclamar una auditoría integral sobre el manejo económico del club y elecciones anticipadas, alegando un deterioro institucional que compromete el futuro deportivo de San Lorenzo. Con la citación judicial, Moretti deberá brindar explicaciones formales ante la Justicia sobre los actos administrativos cuestionados. En paralelo, la situación política dentro del club continúa en tensión, con un clima cada vez más hostil en el que conviven acusaciones cruzadas, malestar social y reclamos por transparencia.