Racing aseguró la continuidad de Gustavo Costas y blindó su proyecto futbolístico hasta 2028

La dirigencia de la Academia cerró el acuerdo con el entrenador y extendió su contrato por tres temporadas más, en una señal de respaldo al proceso deportivo iniciado en 2023.

Gustavo Costas firmó su nuevo contrato en el estadio Presidente Perón junto a integrantes de su cuerpo técnico.

Luego de varias jornadas de negociaciones y con el acuerdo ya encaminado desde la semana pasada, Racing Club confirmó este sábado la extensión del contrato de Gustavo Costas como director técnico del primer equipo hasta fines de 2028, en una decisión que refuerza la apuesta institucional por la continuidad deportiva.

La oficialización se realizó a través de los canales digitales del club, donde se destacó la permanencia del entrenador al frente del plantel profesional por los próximos tres años. Desde la entidad remarcaron que la renovación se enmarca en una política de estabilidad, identidad y proyección a largo plazo, poco frecuente en la historia reciente de la institución.

En ese sentido, Racing subrayó que el nuevo vínculo representa un hito de gestión, al tratarse de uno de los contratos más extensos otorgados a un entrenador en la era moderna del club. La duración del acuerdo, además, coincide con el mandato presidencial de Diego Milito, lo que consolida un rumbo común entre la conducción dirigencial y el cuerpo técnico.

El entrenador de La Academia extendió su vínculo con el club y seguirá al frente del primer equipo por los próximos tres años.



Seguimos todos juntos, seguimos por todo pic.twitter.com/YAmHoSLqfH — Racing Club (@RacingClub) December 27, 2025 "Seguir en el lugar donde quiero estar" Tras la firma del contrato en el estadio Presidente Perón, Costas expresó su satisfacción por continuar al frente del equipo. “Estoy muy feliz de seguir en el lugar donde quiero estar”, señaló el entrenador, quien estuvo acompañado por sus hijos Federico, preparador físico, y Gonzalo, ayudante de campo. En la misma línea, remarcó que el objetivo se mantiene intacto: competir al máximo nivel y sostener la exigencia que demanda la historia del club.

Milito, por su parte, valoró el trabajo realizado por el cuerpo técnico y destacó la necesidad de profundizar el proceso iniciado. “Queremos que este proyecto siga creciendo. Gustavo hizo un enorme trabajo y creemos que este es el camino para seguir fortaleciendo a Racing”, afirmó el presidente, acompañado por el director deportivo Sebastián Saja.

Si bien la rúbrica se concretó en las últimas horas, el entendimiento se había gestado días atrás, con conversaciones que continuaron incluso mientras Costas se encontraba en Paraguay. En los encuentros finales, ambas partes cedieron posiciones y acordaron un esquema de actualización salarial progresiva, alineado con la duración del contrato. Con esta renovación, Costas iniciará su tercer año consecutivo al frente de la Academia en este ciclo. Desde su regreso, dirigió 110 partidos, con un saldo de 62 triunfos, 17 empates y 31 derrotas, y logró conquistar la Copa Sudamericana 2024 y la Recopa Sudamericana 2025, títulos que fortalecieron su vínculo con el club y la hinchada.

