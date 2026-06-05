River acordó de palabra la llegada de un nuevo campeón del mundo: ¿cuántos millones pagaría?

Un delantero campeón del mundo en Qatar 2022 dio el visto bueno para regresar al fútbol argentino, aunque la operación todavía depende del arreglo económico con el club mexicano dueño de su pase.

River alcanzó este jueves un acuerdo verbal con Ángel Correa para incorporarlo como refuerzo de jerarquía en el segundo semestre del año, pero todavía deberá negociar con Tigres de México , que pretende una suma elevada para liberar al delantero campeón del mundo .

El club de Núñez avanzó en las conversaciones con el futbolista surgido en San Lorenzo y logró encaminar las condiciones contractuales, con una propuesta a largo plazo y un salario similar al que percibe actualmente en la institución de Monterrey .

Correa , de 31 años , ve con buenos ojos la posibilidad de volver al país después de más de una década en el exterior, tras su extensa etapa en Atlético de Madrid y su posterior llegada al fútbol mexicano.

¿Cuánto tendría que pagar River por Ángel Correa?

Sin embargo, la transferencia todavía no está cerrada: Tigres no tiene intención de desprenderse fácilmente de una de sus principales figuras y recién aceptaría iniciar tratativas formales por una cifra cercana a los 14 millones de dólares.

En River, mientras tanto, consideran que ese monto está por encima de lo previsto y prepararían una oferta inicial cercana a los 10 millones, aunque no descartan mejorarla para intentar concretar una incorporación de fuerte impacto.

El atacante viene de ser subcampeón de la Concachampions con el equipo dirigido por Guido Pizarro y mantiene un rendimiento destacado, con 23 goles y 13 asistencias en 54 partidos desde su arribo a México.

River, la casa de los campeones del mundo

Recordemos que en este mercado de pases River ya acordó la incorporación de Nicolás Otamendi, otro campeón del mundo con la Selección Argentina. Así, el defensor se suma a la lista que componen Franco Armani, Germán Pezzella, Gonzalo Montiel y Marcos Acuña. ¿Correa será el próximo?